Netflix sufre un fracaso absoluto con el regreso de uno de los éxitos más masivos de la plataforma: la temporada 2 pierde un 59% de visualizaciones

Netflix se las prometía muy felices con el regreso de 'Avatar: La leyenda de Aang', una serie de fantasía que nuestros compañeros de Xataka definían, con toda la razón del mundo, como uno de los éxitos más masivos de la plataforma. Ese pudo ser verdad en su primera tanda de episodios, pero en la segunda temporada ha sufrido un fracaso absoluto que habría llevado a su cancelación de no haberse rodado ya la tercera.

La clave está en que el estreno de 'Avatar: La leyenda de Aang' se ha saldado con 8,7 millones de visualizaciones durante sus primeros 4 días. Un dato bastante discreto para una serie con un coste estimado de 15 millones de dólares por episodio. Todo eso se agrava más cuando recordamos los datos que tuvo la primera entrega y vemos un bajón de audiencias de esos que duelen mucho.

Una caída de espectadores histórica

21,2 millones de visualizaciones en 4 días es la cifra con la que arrancó la temporada 1 de 'Avatar: La leyenda de Aang', lo que se traduce en una abrupta caída del 59% en el número de visualizaciones. Una clara señal de que el público ha perdido el interés o en ella, aunque quizá sea simplemente que algunos ni siquiera se han enterado de su estreno.

Hay varios factores que podrían explicar esta caída, siendo el más comentado que las cada vez más largas esperas entre temporadas desmotivan a muchos espectadores. En este caso han tenido que pasar 2 años y 4 meses desde el lanzamiento de la primera entrega hasta que los nuevos episodios estaban disponibles en Netflix.

Lo único positivo de todo esto es que en realidad va a dar igual, pues la temporada 3 de 'Avatar: La leyenda de Aang' ya está rodada y además hace tiempo que se confirmó que iba a ser la última de la serie. Vamos, que tendrá final, pero lo que no está claro es cuántos espectadores quedarán entonces...

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