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'Reacher' nos alegra el verano por partida doble. Prime Video desvela la fecha de estreno de la temporada 4 y de su esperadísimo spin-off

La plataforma desvela cuándo veremos el spin-off protagonizado por Maria Sten como Neagley

Reacher Neagley
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Ya pintaba que la tendríamos en el segundo semestre de este 2026 y por fin tenemos fecha de estreno para la temporada 4 de una de las series de acción imprescindibles de la década. 'Reacher' regresará el 12 de agosto con los primeros tres episodios de su nueva temporada.

Pero aun pareciéndolo, no es la única noticia importante en la saga ya que por fin tenemos fecha de estreno y primeras imágenes de 'Neagley'. El spin-off protagonizado por Maria Sten llegará el 16 de septiembre. Efectivamente, en Prime Video van a encadenar ambas series de tal manera que cuando termine una empiece la otra.

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Reacher vs Neagley

De esta manera, nos vamos a sumergir en la aventura "en solitario" de la investigadora privada y protegida de Reacher. La trama arranca cuando descubre que un amigo de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, lo cual le pone en modo justiciera.

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Maria Sten encabeza la producción como Frances Neagley, liderando un reparto compuesto por Greyston Holt como el inspector Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow y Damon Herriman como Lawrence Cole. Como podéis ver, Alan Ritchson también tendrá su participación como Jack Reacher.

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Nick Santora, responsable de la serie original, cocrea 'Neagley' junto a Nicholas Wooton, ejerciendo ambos de coshowrunners.

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