'La casa del dragón' a veces confía demasiado en el espectador y en la temporada 3 es razonable preguntarse de dónde salen algunos personajes

Con cada nueva temporada, 'La casa del dragón' amplía el tablero de la Danza de los Dragones y suma nuevas alianzas, traiciones y personajes que enriquecen el conflicto. Sin embargo, esa misma ambición también empieza a jugarle una mala pasada a la serie de HBO.

La ficción confía tanto en que el espectador recuerde todos los detalles de entregas anteriores que, en ocasiones, da por hecho quién es cada personaje secundario y cuál es su papel en la historia. Y algunos regresos importantes pueden resultar desconcertantes incluso para los que hemos seguido la serie desde el principio.

La memoria prodigiosa del espectador

Uno de los ejemplos más evidentes llega muy pronto en la tercera temporada, cuando Rhaena Targaryen acude desesperada a pedir ayuda a Lady Jeyne Arryn tras los acontecimientos de la primera batalla que vemos. El problema no es la escena en sí, sino que la serie apenas recuerda quién es Jeyne o por qué ocupa un lugar tan importante dentro del conflicto, aunque su última aparición se remonta a la temporada anterior.

Y no es el único caso. La serie recupera a varios personajes secundarios sin ofrecer apenas contexto, dando por hecho que recordamos perfectamente su identidad, sus motivaciones y su relación con los protagonistas después de años de espera entre temporadas.

Y algo parecido ocurre con las "semillas de dragón", especialmente Hugh y Ulf. Ambos vuelven y tienen más protagonismo, pero la ficción apenas dedica unas líneas a recordar quiénes son o cómo llegaron hasta ese punto, algo que dificulta seguir la evolución de la guerra del todo bien para los que no tienen fresca la temporada anterior.

Esta situación también afecta a personajes como Alys Rivers, cuya presencia vuelve a ser relevante y a la que tampoco se presenta apenas. En una historia con decenas de casas nobles, nombres similares y linajes compartidos, pequeños recordatorios suelen facilitar el seguimiento de la trama sin caer en explicaciones excesivas.

Aunque la paradoja está en que esto también puede ser una virtud para la serie. 'La casa del dragón' respeta la inteligencia de su audiencia y evita sobreexplicar cada detalle, pero entre confiar en el espectador y obligarlo a recordar cada personaje secundario existe un punto medio. Con una mitología tan extensa como la creada por George R. R. Martin, unas pocas líneas de contexto habrían bastado para que el regreso de muchos personajes fuera mucho más satisfactorio.

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