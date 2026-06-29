Emma D'Arcy, sobre la única escena que le daba pánico rodar de 'La casa del dragón': "Es una realidad demasiado terrible como para afrontarla"

Vaya arranque de temporada estamos teniendo con la tercera de 'La casa del dragón'. Vamos por el segundo episodio y si queríamos emociones fuertes y duras las estamos teniendo de sobra. Y entre todo lo que ha pasado en el último episodio de la serie de HBO hemos presenciado la que para Emma D'Arcy ha sido la escena que más pavor le daba rodar. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

Ya vimos la semana pasada el fatídico desenlace de la Batalla del gaznate y cómo, de entre las innumerables bajas, teníamos que contar la de Jace (Harry Collet), el heredero de Rhaenyra (Emma D'Arcy). Así que este segundo episodio, arranca con las consecuencias de esto.

En negación

«Es una pérdida insuperable», comenta Emma D'Arcy hablando para Variety. La actriz profundizó en esa secuencia en la que a Rhaenyra le traen el cadáver de su hijo y ella está en una especie de negación: «Es una realidad demasiado terrible como para afrontarla.»

De ahí, en sus palabras, esa conversación, ese reproche de una madre hacia su hijo. De una madre cuyo «primer instinto es una especie de negación absoluta e intentar resistirse a esa terrible realidad que aparece.» En ese sentido, D'Arcy lo tiene claro: esa escena fue para ella la que más pánico le daba rodar. No solo por contenido sino también por la despedida que supone:

«Existe una parte tan extraña de nuestro trabajo, que es que hay una suerte de relación, de reflejo delicado entre historia y la experiencia vivida. Y cuando ruedas algo como eso, implica despedirte de un miembro querido del reparto y amigo; y, además, imaginar eso es doloroso. Y no tienes más remedio que comprometerte a eso, al menos durante el tiempo en el que estás rodándolo.»

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