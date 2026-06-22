El director de 'La casa del dragón' desvela cómo se gestó la monumental batalla del Gaznate: "Tenemos que volver a lo que significa épico"

Se la esperaba originalmente para el final de la temporada 2 y hemos tenido que esperar dos años para presenciar una de las mayores batallas de toda la danza de dragones que está plasmando 'La casa del dragón'. La serie de HBO acaba de regresar con su temporada 3 y su inicio no podría ser más épico y, a la vez, más desolador.

«Tenemos que volver a lo que significa épico respecto a las batallas navales», comentaba el director del episodio Loni Peristere al director de fotografía P.J. Dillon. En su cabeza había dos grandes referencias: 'Master & Commander' y los cuadros de la batalla de Trafalgar. Para el creativo, había que darlo todo y, de paso, que sea lo más realista posible.

Dragon & Commander

Para ello contaron con barcos a tamaño real, varios especialistas y marineros reales y un inmenso y exhaustivo trabajo de documentación que incluyó un documento de 186 páginas describiendo hasta el último detalle.

Tal como describe Peristere hablando para Variety, debía dar la sensación de que estábamos ahí:

«Había un gran anhelo por nuestra parte de que, independientemente de estar rodeados de pantallas azules, de ponerlo todo en la cubierta. Aun cuando teníamos tierra, mar y aire, queríamos que todo lo que estuviese en cubierta fuese auténtico, real y de verdad. Así que cuando estamos con [el dragón] Shrukos y ella da la orden de "Toma el barco" es como si estuviésemos con ella y hacemos esa toma sin interrupciones [con un] pequeño corte inmaculado que ni siquieras ves. Ensayamos todo este trabajo con marineros reales que estaban a bordo en esas cubiertas para que todo el mundo en el fondo estuviese haciendo lo correcto.»

Y ya te digo yo que el resultado se te queda grabado en la retina. Yo tuve la suerte de verlo hace ya unos días y todavía le doy vueltas a toda esa tensión y a ese infierno desatado en la Tierra. Esa lucha por su vida de todos y cómo en un momento todo se va al garete:

«Cuando lleguemos al final, cuando todo está perdido, queríamos ese sentimiento de separación. Marcaderiva se ha perdido, la nave está destruida, hay cuerpos en el agua y no podemos hacer nada sobre ello. Es el infierno en la tierra. Cuando ves esos dos últimos planos del episodio es como "Guau", acabamos de tener la batalla más épica de la historia. ¡Vaya mierda!, ¡es terrible!»

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