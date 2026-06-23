La temporada 3 de 'La casa del dragón' muestra una escena que perpetúa una polémica tradición de los Targaryen, pero es muy distinta a lo visto hasta ahora

La tercera temporada de 'La casa del dragón' no ha tardado en generar polémica con el estreno de su primer episodio. Concretamente con una escena que lleva al extremo una de las tradiciones más incómodas del universo creado por George R.R. Martin.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers del episodio

Un beso un poco extraño

Estoy hablando de un inesperado momento entre Aemond Targaryen y su madre, Alicent Hightower, que ha reabierto el debate sobre la obsesión de la dinastía Targaryen por mantener la sangre "pura". Aunque el incesto ha sido una constante tanto en 'Juego de tronos' como en 'La casa del dragón', el beso entre madre e hijo supone un nuevo giro dentro de una familia acostumbrada a desafiar cualquier límite. La escena llega además en un momento especialmente delicado de la Danza de los Dragones, cuando Aemond asume la regencia tras la caída de Aegon II y las tensiones políticas amenazan con desbordar Desembarco del Rey.

La escena se produce cuando Alicent intenta convencer a Aemond de abandonar Desembarco del Rey y dirigirse a Harrenhal para enfrentarse a Daemon Targaryen. Su objetivo es proteger a su hijo y evitar perder a otro miembro de la familia en la guerra. Sin embargo, la conversación toma un rumbo inesperado cuando Aemond responde besando lentamente a su madre antes de prometer que le llevará la cabeza de Daemon clavada en una pica.

Aunque el momento pueda haber sorprendido a muchos, el incesto forma parte del ADN de los Targaryen desde hace generaciones. En los libros y en las series es habitual que los miembros de la familia contraigan matrimonio entre hermanos, tíos y sobrinas o primos con el objetivo de conservar su linaje y la capacidad de montar dragones. Aegon II está casado con su hermana Helaena, mientras que Rhaenyra y Daemon también mantienen una relación pese a ser sobrina y tío.

De hecho, la franquicia ya había mostrado otras relaciones de este tipo en 'Juego de tronos'. El romance entre los hermanos Cersei y Jaime Lannister desencadenó buena parte de la historia original, mientras que Daenerys Targaryen mantuvo una relación con Jon Snow sin saber al principio que era su sobrino. Todo ello responde a una tradición familiar que, según la propia mitología de Poniente, ha contribuido también a la inestabilidad mental de muchos Targaryen.

En el caso de Aemond, la serie ya había dejado entrever ciertos conflictos psicológicos. Su relación con Sylvi, una prostituta considerablemente mayor que él y con una edad similar a la de Alicent, había llevado a muchos espectadores a interpretar que el príncipe arrastra un evidente complejo materno, agravado por haber crecido siempre a la sombra de su hermano Aegon.

Lo que todavía está por ver es qué consecuencias tendrá este beso en los próximos episodios. Alicent no parece corresponder al gesto con entusiasmo y su reacción resulta claramente incómoda, pero el momento sugiere que la compleja relación entre madre e hijo seguirá evolucionando mientras ambos intentan hacerse con el control del reino en plena guerra civil. Habrá que ver cómo avanza este asunto entre ambos.

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