La historia real tras 'La muerte de Robin Hood', la nueva película del forajido con Hugh Jackman: "Se cuentan sus historias, pero todas son mentira"

Durante muchísimo tiempo, Robin Hood siempre se ha asociado con la figura de un héroe que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, 'La muerte de Robin Hood', la nueva película de A24, que se estrena el 3 de julio y está protagonizada por Hugh Jackman y dirigida por Michael Sarnoski, propone algo distinto y su objetivo no es solo desmontar ese mito, sino presentar una versión mucho más violenta, ambigua y cercana al origen de la leyenda, aunque su director reconoce que nunca existió un único Robin Hood real.

Más cercano a la realidad

Desde el propio tráiler, la película deja claro que cuál es su intención. "La gente habla de Robin Hood, cuenta sus historias, pero todas son mentira", se dice en las imágenes, luchando contra esta imagen del héroe noble popularizada por el cine, porque Sarnoski plantea un relato mucho más oscuro, en el que el famoso forajido carga con un pasado sangriento.

Según explicó el cineasta, esa reinterpretación parte de una idea muy sencilla: la de que probablemente nunca existió un único Robin Hood. Para él, la figura es una mezcla de varios forajidos medievales cuyas historias fueron transformándose con el paso de los siglos hasta convertirse en la leyenda que todos conocemos.

De hecho, esa búsqueda de autenticidad también marcó la ambientación de la película. Sarnoski situó la historia en el año 1274 y documentó cómo era realmente la vida en la Inglaterra medieval, alejándose de la visión romántica habitual. Su objetivo era mostrar un mundo donde la violencia era algo cotidiano y la supervivencia dependía de la fuerza mucho más que del heroísmo.

El director también recordó que las primeras baladas sobre Robin Hood ya incluían episodios especialmente brutales. En ellas, el personaje decapitaba enemigos o recurría a engaños extremadamente violentos, comportamientos que con el tiempo quedaron suavizados por las versiones más populares de la historia.

Además, otro de los grandes cambios afecta a la priora, interpretada por Jodie Comer. En lugar de presentarla como la clásica villana de las leyendas, Sarnoski se inspiró en la figura histórica de Hildegard von Bingen para convertirla en una mujer dedicada a cuidar de enfermos y marginados, con un papel mucho más humano dentro de la historia.

El resultado es una película que no pretende desmontar solo el mito de Robin Hood, sino preguntarse quién pudo esconderse realmente detrás de esa leyenda.

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