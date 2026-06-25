Por qué 'La muerte de Robin Hood' rompe con el mito del héroe: "Habla de la ternura que necesitamos en este mundo para sobrevivir"

Michael Sarnoski sigue construyendo una filmografía muy particular. Y el último ejemplo es 'La muerte de Robin Hood', una película que se aleja de las versiones más clásicas del legendario arquero para convertirlo en un personaje agotado, perseguido por los fantasmas de su pasado y atrapado en un mundo en ruinas.

Protagonizada por Hugh Jackman, la historia presenta a un Robin Hood envejecido que vive aislado, acosado por los descendientes de quienes asesinó durante años. Lejos de la imagen romántica del héroe que roba a los ricos para ayudar a los pobres, la película propone una mirada mucho más oscura y desencantada sobre el personaje.

Ternura escondida bajo la violencia

Alejandro G. Calvo considera que una de las claves para entender la película está en la trayectoria de Michael Sarnoski. Según explica, el director es un autor que utiliza los códigos del cine de género para explorar emociones más profundas. De hecho, asegura que "Sarnosky es un cineasta que, por un lado, me interesa más que la parte puramente de explotación violenta de sus historias que por las capas existencialistas, casi metafísicas, que puedes encontrar en sus relatos".

Para Calvo, el cineasta ya había demostrado esta sensibilidad tanto en 'Pig' como en 'Un lugar tranquilo: Día 1'. En ese sentido, señala que "Sarnosky se descubre como un cineasta del corazón, de la ternura", alguien que utiliza relatos de venganza, ciencia ficción o violencia para hablar de emociones mucho más íntimas. Según apunta, el director emplea "los disfraces de la serie B para hablarnos de la ternura que necesitamos en este mundo para sobrevivir".

Uno de los aspectos que más le interesan de la propuesta es cómo desmonta la imagen tradicional del personaje. Calvo destaca que la película presenta a Robin Hood como alguien muy diferente al héroe popular que ha pasado a la historia. Tal y como resume, el filme plantea que "todo eso es mentira", y que en realidad el personaje "ha sido un ladrón y un asesino" obligado a vivir permanentemente escondido de quienes buscan vengarse de él.

A pesar de valorar muchas de sus ideas, Calvo cree que la película tropieza en su tramo final. Según explica, Sarnoski intenta abandonar progresivamente la épica para convertir la historia en un proceso de purificación del personaje, pero considera que el resultado no alcanza sus objetivos. "Creo que la película es ambiciosa al respecto de decir, ahora voy a diluir toda esa épica que hemos ido forjando", afirma, aunque añade que "no funciona" y que "el último tercio de la película se me ha hecho bastante tedioso".

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026