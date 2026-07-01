"No quiero ver a ninguno de ellos como James Bond". La directora de casting que eligió a Pierce Brosnan y Daniel Craig pone una condición indispensable para el nuevo 007

No cabe duda de que, desde que dimos por concluida la etapa de Daniel Craig con la notable 'Sin tiempo para morir', la búsqueda de un nuevo James Bond por parte de Amazon MGM Studios —por no hablar de la salida de Barbara Broccoli de la franquicia— se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación dentro del show business internacional y una de las principales obsesiones del fandom cinéfilo.

Ahora, una vez el proceso de selección del próximo 007 ha arrancado de forma oficial, dentro de la avalancha de rumores y opiniones de propios y extraños, ha sido el turno de la directora de casting Debbie McWilliams, que perfiló los repartos de la saga durante cuatro décadas, de dar sus dos centavos sobre los requisitos que debería cubrir el nuevo actor que obtenga la licencia para matar.

Un Bond de perfil bajo

Durante una entrevista interesantísima con The Independent, McWilliams ha confesado que un alto nivel de fama es una suerte de arma de doble filo para cualquier aspirante a hacerse con el papel. Es por esto que, personalmente, nombres como los de Jacob Elordi o Callum Turner están en las antípodas de sus preferencias personales.

No quiero ver a ninguno de ellos como Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellos. Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque así son los espías. No necesitamos saber dónde va de compras, quiénes son sus padres o dónde vive. No queremos verlo nunca en casa. Y un elemento fundamental de todo esto es la descripción de su trabajo. Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que es capaz de hacerlo. Si no lo crees, habrás perdido al público.

Pero ojo, porque la profesional de 74 años, ya retirada y relacionada con la IP desde 'Solo para sus ojos' hasta la mencionada 'Sin tiempo para morir' se ha zambullido en el espinoso lodazal que es el debate sobre los cambios de raza o sexo del agente doble cero, comulgando con la reciente opinión de Idris Elba, quien afirmó que el personaje no debería hacerse "woke" —por favor, que se erradique este término del vocabulario colectivo de una vez—.

Así es como lo escribió Ian Fleming. ¿Por qué ibas a querer cambiarlo? No han convertido a Harry Potter en Alice Potter o a una etnia diferente. Así es como se escribió y así es como debería permanecer, creo.

McWilliams ha explicado que nunca estuvo sobre la mesa cambiar estos dos aspectos de James Bond mientras trabajó en la licencia. Por otro lado, lo que sí hizo fue reinterpretar a M, quien pasó de ser un hombre a estar interpretado por la mismísima Judi Dench en 'GoldenEye'.

Dije, "Bueno, ya sabéis que la directora del MI5 es Stella Remington", y Barbara [Broccoli] contestó, "¡Judi Dench!", y yo dije, "Barbara, se realista". De todos modos, llamé a su agente y estaba en la oficina al día siguiente".

Lo que la buena de Debbie no tiene tan claro es qué ocurrirá con James Bond en manos de Jeff Bezos y qué derroteros tomará la franquicia a partir de ahora en términos narrativos.

Murió al final de la última, así que, ¿cómo sales de ahí? No lo sé. El único y principal elemento que va a faltar en la siguiente es la presencia de Barbara Broccoli. Vive y respira por y para Bond, y está en su ADN.

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