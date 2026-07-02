'X-Men '97' trae de regreso a uno de los villanos más importantes de Marvel. Alguien que en el UCM han preferido condenar al ostracismo

Dos años hemos tenido que esperar para el regreso de 'X-Men '97' y este no ha podido ser más satisfactorio con este derrame de tramas a través de milenios en lo que una dividida Patrulla-X buscan cómo afrontar la amenaza de Apocalipsis. Pero si creíamos que era el único villano que iba a aparecer por la serie animada, estábamos muy equivocados.

No sé hasta qué punto avisar de spoilers, sobre todo porque si habéis visto el final de la temporada 1 podéis suponer por dónde van los tiros. Y es que, efectivamente, la trama del pasado, ambientada en el antiguo Egipto nos lleva a la rebelión del primer mutante de la historia, En Sabah-Nur, contra el dictatorial Rama-Tut y sus avanzadas huestes.

Kang el Faraón

Un villano bastante apropiado teniendo en cuenta el embrollo temporal en el que nos encontramos ya que Rama-Tut es una de las personalidades de Nathaniel Richards, el hombre del futuro conocido también como Immortus... y también como Kang el Conquistador. Una versión que usó una máquina del tiempo para alcanzar la gloria en el Antiguo Egipto y que es, de hecho, la primera versión que fue creada en los cómics.

Esto supone el regreso al audiovisual de uno de los grandes villanos de Marvel. Uno, de hecho, que podríamos decir que les salió "rana" en Marvel Studios ya que iba a ser el gran malo maloso a derrotar en el Universo Cinemático Marvel post 'Endgame' y, de hecho, recordemos que originalmente 'Vengadores: Doomsday' iba a ser 'The Kang Dynasty'.

Después de ser presentado tanto en 'Loki' como en 'Ant-Man: Quantumania', en las que vimos a las tres versiones principales de personaje y algún "disfraz" más, desde Marvel tuvieron que deshacer los planes después de saltar el escándalo: en 2023 fue acusado de agresión y acoso.

Desde Marvel tomaron cartas en el asunto cortando de raíz. En vez de intentar disimular con un nuevo casting (que podría ser bastante justificable conociendo los cómics), decidieron ir en otra dirección.

No es la primera vez, eso sí, que el villano aparece en el universo mutante, ya que tuvo su presencia en la serie original ('X-Men: La serie animada'), en una saga de cuatro episodios en los que también andaba rondando Apocalipsis. Eso sí, aquí se desvelaba que el personaje misterioso era en realidad Immortus, la versión más anciana de Kang.

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