Millie Bobby Brown: "Henry Cavill es muy estricto conmigo. No puedo preguntarle por su vida personal"

El dúo formado por Millie Bobby Brown y Henry Cavill ha vuelto a nuestras vidas con el estreno de 'Enola Holmes 3', una película en la que Netflix tiene depositadas muchas esperanzas. Pronto sabremos la respuesta del público, pero lo que nos interesa ahora es la relación que surgió entre ambos actores.

La propia Brown confesó en Deadline que su vínculo con Cavill era muy diferente al que tuvo con Noah Schnapp y Charlie Heaton en 'Stranger Things': "Es diferente porque crecí con Noah y Charlie. Los conocí cuando tenía 10 años. Así que, para mí, se siente como si fueran compañeros de clase. Y con Henry, es una relación adulta de verdad. Como una muy buena amistad, una muy sana. Una en la que tenemos términos y condiciones. Conozco a Henry. Él tiene términos y condiciones conmigo".

"Diferente que con los chicos de Stranger Things"

La actriz continúa al respecto desvelando lo siguiente: "No puedo preguntarle sobre su vida personal. Es como, "Millie, cállate. No". Y yo digo "Entendido". Es diferente que con los chicos de Stranger Things. No hay límites porque es como si todos fuéramos hermanos. Pero con Henry, es muy estricto conmigo, lo cual agradezco".

Todo eso es algo que se ha mantenido durante el rodaje de 'Enola Holmes 3', pues Brown ha comentado lo siguiente en Metro: "No ha cambiado, lo gracioso de Henry y yo es que somos como hermanos, así que mi hermano mayor me dice: Millie, no, no voy a hacer eso, y tú simplemente dices: Vale. Simplemente tienes que respetarlo porque piensas: No voy a discutir por eso".

De hecho, todo eso le recuerda a la relación que tiene con Charlie Brown, su hermano mayor que trabaja como fotógrafo: "Eres igual que mi hermano, te quiero, y a la vez pienso: ¡No, no voy a hacer eso!. Me pasa mucho con Henry, pero es como si reflejara mi relación real con mi hermano Charlie". Teniendo en cuenta que el Sherlock de Cavill es también el hermano mayor de la Enola de Brown, es algo que le viene de maravilla a la película.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026