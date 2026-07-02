Tras 'El día de la revelación', hay una película de Steven Spielberg que hay que ver después, y no es 'Encuentros en la tercera fase'

El regreso de Steven Spielberg al cine de ciencia ficción con 'El día de la revelación' también ha servido para poner de nuevo el foco en una de las grandes constantes de su filmografía: la fascinación por los extraterrestres. Después de clásicos como 'E.T. el extraterrestre', 'Encuentros en la tercera fase' o 'La guerra de los mundos', lo lógico sería pensar que su nueva película invitase a recordar estas historias.

Sin embargo, esta nueva película no prioriza tanto el contacto con vida alienígena como otro tema que siempre ha obsesionado al director: el valor de la verdad y quién tiene derecho a conocerla. Por eso, la película de Spielberg que mejor dialoga con su nuevo trabajo no es una de ciencia ficción, sino un drama periodístico que se estrenó hace casi diez años.

Una conexión inesperada

Aunque 'El día de la revelación' gira alrededor de una organización que lleva décadas ocultando pruebas sobre la existencia de vida extraterrestre, el verdadero conflicto no está en los alienígenas, sino en el debate sobre si esa información debe hacerse pública o no. La película convierte el acceso a la verdad en el auténtico motor de la historia y plantea hasta qué punto una sociedad está preparada para afrontar un descubrimiento que podría cambiarlo todo.

Ese dilema se refleja especialmente a través de personajes como Jane Blankenship, una mujer que teme que la revelación provoque un colapso social y religioso, o en Noah Scanlon, el funcionario dispuesto a impedir que los secretos salgan a la luz porque considera que proteger el orden establecido es más importante que hacer pública la verdad.

Al final, 'El día de la revelación' comparte mucho más ADN con 'Los archivos del Pentágono' que con cualquier otra película de extraterrestres de Spielberg. El drama protagonizado por Meryl Streep y Tom Hanks narraba cómo fue el proceso de la publicación de los Papeles del Pentágono y convertía la libertad de prensa en una cuestión moral antes que política.

Al igual que ocurría en esta última, en 'El día de la revelación' Spielberg vuelve a preguntarse quién debe decidir qué información puede conocer la ciudadanía. En ambas películas el suspense nace menos de los acontecimientos que del conflicto ético entre ocultar la verdad o asumir las consecuencias de revelarla.

La frase que pronunciaba Ben Bradlee en 'Los archivos del Pentágono' -"La única manera de reivindicar el derecho a publicar es publicando"- resume también buena parte del espíritu de 'El día de la revelación'. La nueva película nunca se preocupa demasiado por mostrar qué ocurre después de que el secreto salga a la luz. Lo verdaderamente importante para Spielberg es defender que conocer la verdad siempre merece la pena.

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