Steven Spielberg reconoce que 'El Día de la Revelación' es el tercer acto de sus películas de alienígenas. "Eso no es fake, no es CGI"

De pequeño me quedaba totalmente pegado a la televisión cada vez que emitían 'E.T. El extraterrestre'. Concretamente a esas escenas finales donde el gobierno toma conciencia de la existencia de la criatura y decide hacer experimentos con él mientras agoniza. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que realmente esta era solo la evolución lógica tras el final de 'Encuentros en la tercera fase', con un Steven Spielberg que ha ido aumentando cada vez más el nivel de exposición pública de los alienígenas en sus historias: la prueba está en 'El Día de la Revelación'.

S0n calvos y tienen enorme cabezón

Ahora, en una entrevista con el podcast Get Rec'd, Spielberg ha asegurado que su última película es realmente la conclusión de su historia alien: "Ciertamente 'Encuentros en la tercera fase', 'E.T' y 'El Día de la Revelación' son como tres actos. Creo que 'El Día de la Revelación' es la suma de mi interés en este tema, sobre los visitantes no humanos viniendo aquí".

Pero 'El Día de la Revelación' no está ni cerca de ser una secuela de 'Encuentros'. En aquella, cuando todo lo que pasa se revela al público, lo hace de manera privada. El mundo nunca sabe que una civilización extraterrestre y la humanidad se han conocido e intercambiado música y conocimiento. Y además Richard Dreyfuss se va en la nave maestra al final. Nadie descubre eso.

Sin embargo, en su última película ha tomado un camino totalmente distinto: "'El Día de la Revelación' es más realista que la ciencia-ficción. Y no la vi como una película de ciencia-ficción, sino como algo que está en las noticias, que ha evolucionado durante ocho décadas. Y debido al auge del smartphone, la gente ha estado capturando cosas que no puede explicar. Pero ahora no es solo tu palabra contra la del gobierno, puedes enseñar lo que has captado con tu móvil. Y esto no es fake, no es CGI".

Además, añade que escribió la historia (aunque la desarrollara David Koepp) con una simple idea en mente: "Hubo una injusticia que me hizo contar la historia: que lo conocido sea conocido por algunos pero no por todos". Si Spielberg se da por satisfecho, ¿quiénes somos para decirle lo contrario?

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