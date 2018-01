'Los archivos del Pentágono', una rotunda exhibición del talento de Spielberg, Hanks y Streep

Hay una serie de directores que a lo largo de su carrera se han ganado a pulso el hecho de que la llegada de una nueva película suya sea todo un acontecimiento. Steven Spielberg es uno de ellos, y eso que la popularidad de sus nuevos trabajos está muy lejos de la conseguida en su momento gracias a títulos como ‘Tiburón’ (‘Jaws’), ‘En busca del arca perdida’ (‘Raiders of the Lost Ark’), ‘E.T.’ o ‘Parque jurásico’ (‘Jurassic Park’).

Eso podría cambiar en breve gracias a la adaptación de ‘Ready Player One’, pero antes es el turno de ‘Los archivos del Pentágono’ (‘The Post’). En ella se acerca a una apasionante historia real que fue a su vez uno de los episodios más destacados del periodismo norteamericano durante el siglo XX. Como era de esperar, hay algo de heroísmo en el retrato que nos ofrece Spielberg, pero también un notable cruce entre drama y thriller elevado aún más por el trabajo de sus actores.

Una película muy inspirada en todo lo que se propone

The Washington Post no era el referente en el que convirtió a finales de los 60 y principios de los 70. Llegaban tarda a todas las grandes historias y la nueva jefa, rol que asumió tras el suicidio de su marido, carecía de la confianza para liderar por sí misma la publicación. Lo único que parecía que iba a cambiar era su salida a bolsa, pero en esa surgió una oportunidad única: seguir publicando un documento secreto que hasta entonces había sido exclusivo del The New York Times.

Situar bien ese escenario resulta esencial para que una película como ‘Los archivos del Pentágono’ pueda ser más que una representación más o menos estimulante de lo sucedido. Por ello, Spielberg opta por un acercamiento diferente en función de qué parte de la historia quiere potenciar. Cuando se centra en el personaje maravillosamente interpretado por Meryl Streep impera el drama, primero con cierta suavidad y luego elevándolo a medida que se enfrenta a una decisión que va a cambiar su vida tanto personal como profesional.

Eso es algo que favorece mucho el trabajo para Streep, ya que vamos viendo de forma progresiva cómo va haciendo frente a esas dudas internas que al principio le impiden hablar cuando llega el momento decisivo y que luego va despejando en todos los frentes hasta que llega el momento en el que todo depende de ella. Al principio creía que me iba a resultar un tanto pomposo su personaje y que por ello iba disfrutar menos con su interpretación, pero es que entonces lo borda y luego maneja con tanta naturalidad sus cambios que solo queda rendirse una vez más ante su talento.

Por otro lado tenemos la investigación y el trabajo periodístico, el gran aliciente de una propuesta como ‘Los archivos del Pentágono’. Ahí también se empieza con cierta ligereza echando mano de una ligera capa de humor para mitigar la frustración que esconden ante el hecho de tener que ver cómo son en realidad otros los que dicen las noticias y ellos acaban destacando más por sus trabajos más próximos al mundo del corazón, necesitando incluso ayuda en ello.

‘Los archivos del Pentágono’ se queda a un paso de la grandeza

Es ahí donde aparece ese componente heroico asociado a la visión más ideal del periodismo por el empeño de un estupendo Tom Hanks -la peluca que lleva un tanto mejorable, eso sí- y el resto del equipo en aprovechar una oportunidad única en la vida. Spielberg muestra entonces dos caras, por un lado el thriller asociado a cómo se han obtenido los papeles -ahí está especialmente inspirado Bob Odenkirk- y cómo podría afectar su publicación al periódico y por otro el afán de los periodistas en sacar la verdad a la luz.

Como es natural, ambas partes tienen que confluir de forma constante y el arma secreta que tiene Spielberg está en las efectivas y medidas dosis de humor del guion firmado por Liz Hannah y Josh Singer. El ejemplo más claro está en todo lo relacionado con la limonada de la hija en la ficción de Hanks, un recurso muy sencillo que quita solemnidad sin frivolizar y que lo convierte todo en más asequible para el espectador.

Hasta tiene a su alcance un villano que literalmente se escribe solo, pues a algunos quizá les parezca que las apariciones de Richard Nixon son un tanto excesivas, casi rozando la exageración propia de algunos villanos de cómic, pero lo cierto es que Spielberg decidió utilizar grabaciones reales. No tengo del todo claro que consiga la sensación de realismo que quizá buscaba, ya que funciona mejor como elemento para desengrasar el resto y darle un sentido mayor a lo que están haciendo.

Spielberg guía todo eso haciendo gala de esa elegante madurez para la puesta en escena que ya exhibió en ‘El puente de los espías’ (‘Bridge of Spies’), en la que cualquier momento de lucimiento tiene detrás un proceso de creación de la escena para que nada resulte un mero añadido estético. Y además sabe cómo ir jugando con esa mezcla de géneros y, en menor medida, tonos para que todo encaje como un guante.

Es verdad que ‘Los archivos del Pentágono’ puede pecar de previsible, pero es que la propia historia que tiene detrás limita mucho en esa faceta. Aquí la clave no está en cómo se consiguen los papeles, sino en las consecuencias que tiene su publicación para todos los implicados. Y ese drama humano está llevado de maravilla, sabiendo qué teclas tocar y cómo hacerlo para que nada desentone.

En definitiva, ‘Los papeles del Pentágono’ quizá no llegue a colarse entre las mejores películas de Steven Spielberg, pero sí que es una suerte de precuela de ‘Todos los hombres del presidente’ (‘All The President’s Men’) que tiene también ecos en la situación política actual de lo más inspirada de la que no hay nada realmente negativo que decir. Muy bien dirigida, con un reparto inspiradísimo y una recreación histórica a la altura. Solamente le falta ese chispazo de genialidad para situarla entre las más grandes.

