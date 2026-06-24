Steven Spielberg defiende las salas de cine: "No hay nada de malo en ver una película en casa. Yo he visto muchas así, pero no es un evento"

Steven Spielberg aún hoy es el director más taquillero de todos los tiempos pese a que sus últimos trabajos no han arrasado precisamente en taquilla. Esa mala racha parece que va a llegar a su final con 'El día de la revelación', pues la película protagonizada por Emily Blunt suma ya una recaudación mundial de 160 millones en cines. Y el director ha salido ahora en defensa de lo importante que es ver las películas en salas.

Como era de esperar, Spielberg ha concedido multitud de entrevistas con motivo del estreno de 'El día de la revelación' y en una en el podcadst Higher Ground ha querido profundizar en lo diferente que puede ser una película en casa o en cines: "No hay nada de malo en ver una película en casa. Yo mismo he visto muchas así, pero no es un evento quedarte en casa y ver una película. Un evento es dedicar una noche, una tarde o incluso una mañana e ir al cine. Eso es un evento, lo que lo hace más emocionante".

Steven Spielberg: "Las películas crean comunidad y la necesitamos más que nunca"

El veterano director todavía mantiene una visión idílica sobre que las películas en pantalla grande: "Cuando ves una película en el cine lo haces rodeado de extraños. Y hay gente en sala que sabes que no piensan como tú. De hecho, hay gente opina justo lo contrario a tus principales creencias sobre la democracia, sobre Estados Unidos, sobre el mundo y lo que necesitamos. Pero en una sala de cine todo el mundo se sumerge en la historia que le están contando en pantalla. Y por un momento estamos en comunión, de acuerdo y en comunidad. Somos una comunidad de extraños viendo algo que nos hace reír, llorar o cantar, y querer compartir esos sentimientos".

Personalmente, creo que los tiempos en los que eso sucedía quedaron tristemente atrás, ya que ahora lo que predomina es la crispación y la preferencia a que nadie te moleste. Sin embargo, Spielberg destaca que "a menudo vas al vestíbulo pensando todavía en la película y hablas con extraños. No estás hablando de las cosas que os divide, estáis hablando de lo que os ha unido. Eso es lo mejor del cine. Las películas crean comunidad y la necesitamos más que nunca".

Por último, el director de 'Parque Jurásico' lanza un ruego para que esto no vaya aún a menos: "Las películas pueden hacer eso si los estudios continúan permitiendo que se exhiban por periodos más largos de tiempo antes de que acaben en la televisión". Imagino que ahí también incluirá a las plataformas de streaming, las cuales probablemente vea simplemente como otra forma de televisión.

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