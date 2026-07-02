La socorrista de "la he liado parda" demandó a Antena 3 en 2021. 5 años después, la Justicia le da la razón y 50.000 euros

"Me he equivocado de producto y… he echado… ácido clorhidri… sí… ácido clorhídrico encima de sulfato de so… de cloro… no, sulfato no, no sé lo que era… que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?". Con estas palabras intentaba explicar una socorrista de una piscina de San Sebastián de los Reyes un incidente que habría sido ya olvidado de no ser por esas siete últimas palabras, que acabaron convertidas en un fenómeno de la cultura popular española. Durante años se usaron en varios canales televisión para hacer humor de cualquier situación. Ahora, la justicia ha dicho que ya ha sido suficiente.

Según publican hoy varios medios, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la protagonista del célebre vídeo de "la he liado parda". El tribunal ha fijado una indemnización de 50.000 euros y sanciona a Atresmedia (Antena 3 y laSexta, Onda Cero y Europa FM) por haber usado durante años —y sin permiso— la voz e imagen de la joven en piezas humorísticas. La sentencia reconoce que aquella exposición masiva, convertida en meme nacional, terminó derivando en ansiedad, estrés y bajas médicas, y que la viralidad no puede justificar un uso ilimitado de la imagen de una persona.

La joven dio su consentimiento para una pieza informativa, para nada más

Este momento viral de la pequeña pantalla en España parece haber desaparecido ya de YouTube tras una serie de reclamaciones de Atresmedia. Pero, ¿por qué la justicia ha aceptado a la demanda presentada por la socorrista en 2021? Aquí tienes la respuesta: la Audiencia Provincial de Madrid considera que, aunque el grupo no provocó la viralidad inicial, sí contribuyó a mantenerla viva durante años con usos humorísticos y, en ocasiones, denigrantes. El tribunal recuerda además que el consentimiento de la joven en 2008 era únicamente para una pieza informativa local y que, al no ser un personaje público, Atresmedia no podía reutilizar su imagen como entretenimiento.

Atresmedia mantuvo vivo el meme durante años

Cosa que ha hecho, y en reiteradas ocasiones. Desde Vertele mencionan cómo se ha utilizado en laSexta, con montajes manipulados en El Intermedio que asociaban su voz a políticas; en Onda Cero y Europa FM, donde el vídeo aparecía en tertulias acompañadas de chistes sobre consumo de drogas y referencias constantes al viral; y en Antena 3, que incluso lo metió en su documental del 25º aniversario. Para la justicia, este uso repetido y con bromas demuestra que Atresmedia mantuvo vivo el meme durante años, muy lejos del contexto informativo para el que la joven había dado su consentimiento.

La pregunta ahora es si esto abre la puerta a futuras reclamaciones sobre otras frases virales, pero de momento lo que sí deja claro la sentencia es la condena a Atresmedia: deberá pagar 50.000 euros de indemnización —muy lejos de los 300.000 euros que solicitaba inicialmente la joven— y asumir una prohibición absoluta de volver a utilizar el vídeo en clave de humor o mofa, además de la retirada inmediata de todos los contenidos relacionados en hemerotecas, plataformas y archivos del grupo mediático.

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