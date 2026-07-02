Roberto Leal tiene cero dudas ahora, 'Pasapalabra' es mejor que antes. Aunque admite: "No sabíamos hacia dónde podía ir esto"

Lo conseguido por Antena 3 y sus socios con 'Pasapalabra' es, desde luego, uno de los movimientos más rápidos y acertados que se recuerdan en la televisión española. La cadena logró, en tiempo récord, resolver la pérdida de su prueba final —la más emblemática y la que, en buena medida, daba identidad al programa— tras la sentencia del Tribunal Supremo. Y, además, ha logrado renovar el formato. Su presentador, Roberto Leal, admite que incluso han conseguido mejorarlo.

"Lo noto en la calle y en el público. Antes no hablaban en la prueba final; ahora participan"

"Creo que es un avance, porque lo noto en la calle y en el público. Antes no hablaban en la prueba final; ahora participan tanto que nuestra regidora, Ana, tiene que recordarles: 'Por favor, no os adelantéis, están los concursantes jugando'", explicó en La Ventana de la Tele de la Cadena SER. Leal destacó que la nueva dinámica introduce cambios relevantes: una mecánica tipo ahorcado que invita a la audiencia a jugar desde casa; la opción de pedir una letra como pista a cambio de perder cinco segundos; y una modificación en el orden del abecedario que altera por completo la dificultad, ya sea respondiendo de la A a la Z o al revés. "Porque tú el abecedario al revés no te lo sabes; por lo menos yo no me lo sé", bromeó el comunicador sevillano.

"No tuve miedo porque, al final, aquí no estamos salvando vidas pero..."

La audiencia, por ahora, ha respondido con fuerza: el programa ronda el 20% de cuota, siempre que el Mundial no interfiera. Un dato que confirma que hay futuro para 'Pasapalabra' en Antena 3 sin El Rosco, a la espera de los movimientos de Telecinco. Aun así, Leal reconoce que la sentencia fue un golpe inesperado: "No tuve miedo porque, al final, aquí no estamos salvando vidas ni operando a corazón abierto; esto es entretenimiento. Pero, por supuesto, era una situación de incertidumbre, de no saber hacia dónde podía ir esto", comentó en la SER.

"De hecho, al principio era: a ver si esto se puede solucionar, ¿no? Los que lo tengan en su mano; en la mía no, desde luego. Ya veremos qué pasa. Cuando se ve que no, creo que la reacción de la cadena, del grupo y de la productora es maravillosa, y ahí están los resultados", añadió. Quiso subrayar el esfuerzo del equipo, que apenas dispuso de una semana de ensayos para levantar el nuevo formato. Un ejemplo de profesionalidad por parte de todo el equipo del programa.

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