El nuevo spin-off de 'One Piece', uno de los mejores animes chinos del momento y todavía más estrenos. Crunchyroll amplía su parrilla de verano 2026

Aunque cada servicio de streaming va teniendo un rincón cada vez más grande para el anime, Crunchyroll puede seguir presumiendo de ser la plataforma que más series estrena cada temporada. Hace unas semanas desveló varias decenas de títulos de cara a los estrenos de verano 2026, pero por si no eran suficientes ahora ha confirmado diez nuevos fichajes.

Vamos, que esto empieza ya

Entre las series más potentes que podremos ver este trimestre en la plataforma tenemos 'Tomb Raider King', una aventura que sigue la línea de 'Solo Leveling', la comedia romántica 'Smoking Behind the Supermarket with You', y 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', lo nuevo del estudio de 'Dandadan'.

Pero ahora Crunchyroll ha seguido aumentando la parrilla y viene con algunos de los fichajes más gordos del verano. De entrada confirma el estreno de 'One Piece Heroines', el spin-off protagonizado por Nami que se estrena el próximo 5 de julio. Y, además, también llega a la plataforma la tercera temporada de 'Link Click', uno de los animes chinos más exitosos del momento.

Entre los nuevos fichajes también toca destacar la tercera temporada de 'Grand Blue Dreaming', una comedia universitaria que a veces es apodada como el 'American Pie' del anime, y 'Red River', la adaptación del icónico shojo de fantasía. Aquí va la lista completa de nuevos animes confirmados:

A Livid Lady’s Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires

BanG Dream! YUME ∞ MITA

Crowned in a Hundred Days

Draw This, Then Die!

Grand Blue Dreaming - Temporada 3

Iron Wok Jan!

Let's go KAIKIGUMI

Link Click - Temporada 3

ONE PIECE HEROINES

Recommendations from Iwamoto-Senpai

Red River

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You - Temporada 3

The Frontier Lord Begins with Zero Subjects

Esta misma semana ya comienzan a arrancar los animes de verano. Además, también se celebra la Anime Expo 2026 en Los Ángeles, y promete venir cargadita de noticias explosivas.

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