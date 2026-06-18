El heredero de 'Solo Leveling', 'Jaadugar', 'Smoking Behind the Supermarket with You' y hasta 40 nuevos animes. Crunchyroll presume de parrilla para verano de 2026

Apenas quedan un par de semanitas para que arranque la temporada de anime de verano, y sabemos que para el próximo trimestre tenemos encima un montón de novedades muy prometedoras. Como siempre, Crunchyroll puede presumir de ser la plataforma de streaming que más series acumula, y ahora que se va acercando julio ha desvelado su parrilla de simulcast para los próximos meses.

Variadito y para todos los gustos

Hace unas semanas ya tuvimos una primera avanzadilla de títulos pero ahora Crunchyroll ha confirmado mediante nota de prensa todas las series que arrancarán este verano en la plataforma... Aunque es posible que aún se estén guardando alguna sorpresilla más.

Entre los títulos más potentes tenemos 'Tomb Raider King', la nueva sensación salida de Webtoon a la que ya se está laureando como el heredero de 'Solo Leveling', la comedia romántica 'Smoking Behind the Supermarket with You', que se ha estrenado por adelantado en la plataforma y 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', lo nuevo del estudio de 'Dandadan'.

En total tenemos más de 40 nuevos simulcasts, que se podrán ver según se emitan estos animes en Japón, y también nos queda por ver cuáles van recibiendo doblajes en castellano. Aquí va la serie completa de series que arrancan de cero y las que regresan con nuevas temporadas:

Novedades

BLACK TORCH

Dara-san of Reiwa

From Overshadowed to Overpowered: Second Reincarnation of a Talentless Sage

Goodbye, Lara

GROW UP SHOW -Sunflower Circus-

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Heroine? Saint? No, I'm an All-Works Maid (And Proud of It)!

I Became a Legend after My 10 Year-Long Last Stand

I Want to Love You Till Your Dying Day

Jaadugar: A Witch in Mongolia

KAIJU GIRL CARAMELISE

Love Unseen Beneath the Clear Night Sky

MEBIUS DUST

Oh Boy, Was I Wrong About Her

Rich Girl Caretaker: I'm Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School

Smoking Behind the Supermarket with You

Sorry About My Little Brothers

The Cat and the Dragon

The Duke’s Son Claims He Won’t Love Me Yet Showers Me with Adoration

The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System

The Insipid Prince's Furtive Grab for The Throne

The Oblivious Saint Can't Contain Her Power

The Ogre's Bride

The Villager of Level 999

The World's Strongest Rearguard

Though I Am an Inept Villainess

Tomb Raider King

Victoria of Many Faces

Young Ladies Don’t Play Fighting Games

Regresos esperados

Entre las series que regresan tenemos una parrilla muy fuerte de animes isekai, especialmente gracias a 'Mushoku Tensei', 'Re:ZERO' y 'Saga of Tanya de Evil', aunque también se nos han colado algunas comedias románticas:

Anime AzurLane: Slow Ahead! - Temporada 2

Bungo Stray Dogs WAN! 2

Clevatess - Temporada 2

- Temporada 2 Hana-Kimi -Temporada 2

-Temporada 2 Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance

Mushoku Tensei: Reencarnación desde cero - Temporada 3

- Temporada 3 Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 4 Parte 2

Saga of Tanya the Evil - Temporada 2

- Temporada 2 Skeleton Knight in Another World - Temporada 2

- Temporada 2 The Elusive Samurai - Temporada 2

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs - Temporada 2

You and I Are Polar Opposites - Temporada 2

Enlazando con la primavera

Además, también continúan varias series desde la temporada de primavera con capítulos nuevos. Este es el calendario para no perdernos lo nuevo de 'One Piece', 'Espíritus del Inframundo' o 'That Time I Got Reincarnated as a Slime'.

Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke – Nuevos episodios los sábados

– Nuevos episodios los sábados Espíritus del Inframundo – Nuevos episodios los sábados

– Nuevos episodios los sábados Digimon Beatbreak – Nuevos episodios los sábados

– Nuevos episodios los sábados Star Detective Precure! – Nuevos episodios los sábados

Welcome to Demon School! Iruma-kun - Temporada 4 – Nuevos episodios los sábados

ONE PIECE – Arco de Elbaph Parte 2 – Nuevos episodios los domingos

– Nuevos episodios los domingos The Classroom of a Black Cat and a Witch – Nuevos episodios los domingos

LIAR GAME – Nuevos episodios los lunes

RILAKKUMA – Nuevos episodios los viernes

That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4 – Nuevos episodios los viernes

– Nuevos episodios los viernes The Drops of God – Nuevos episodios los viernes

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