Anime Expo 2026. 'Kimetsu no Yaiba', 'Black Clover', lo nuevo de 'Cyberpunk Edgeruners' y los anuncios de anime más importantes que esperar esta semana

Este julio apunta a venir cargadito de noticias jugosas en el mundo del anime porque se nos juntan varios eventos clave por delante. El primero de la lista, y uno de los más importantes de la industria es la Anime Expo, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles entre el 2 y el 5 de julio.

Apunta a traernos novedades tremendas de algunas de las series más potentes del momento, como 'Kimetsu no Yaiba', 'Jujutsu Kaisen' y 'Solo Leveling', así que vamos a ir calentando motores para echarle el ojo a los paneles imprescindibles.

Preparando la agenda

La Anime Expo se celebrará, como cada año el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California. Allí se reúnen fans y creadores en un evento multitudinario que incluye callejón de artistas, exposiciones, talleres, conciertos... Y también paneles sobre la industria de anime.

Por desgracia, y al contrario que la Jump Festa, no se podrá seguir en streaming, pero estos días tenemos que andar con el ojo puesto porque se espera que muchos estudios por fin nos den fechas de estreno, tráilers y primeros vistazos de nuestras series favoritas. Aquí van los horarios de los próximos días con las citas imprescindibles:

Jueves 2 de julio

'Goodbye, Lara' : Presentación del primer episodio y entrevista con el director Takushi Koide

: Presentación del primer episodio y entrevista con el director Takushi Koide ' Mushoku Tensei' - Temporada 3 : Presentación

: Presentación 'Saga of Tanya the Evil' - Temporada 2 : Presentación

: Presentación BILIBILI Live 2026: Presentación de los nuevos estrenos de animes chinos y licencias de Bilibili, incluyendo 'Link Click', 'La bendición del oficial del cielo' y 'Tomb Raider King'.

y licencias de Bilibili, incluyendo 'Link Click', 'La bendición del oficial del cielo' y 'Tomb Raider King'. 'Star Wars: Visions Presents - El noveno Jedi' - Presentación del spin-off de anime 'El noveno Jedi'.

Viernes 3 de julio

'Gachiakuta ': Primer vistazo a la temporada 2

': Primer vistazo a la temporada 2 'Destellos del mañana' : Estreno adelantado y charla con el director Minoru Ota

: Estreno adelantado y charla con el director Minoru Ota Crunchyroll showcase : Adelantos y anuncios de todo lo que se viene en la plataforma de anime.

: Adelantos y anuncios de todo lo que se viene en la plataforma de anime. 'Jaadugar: A Witch in Mongolia ': Estreno anticipado

': Estreno anticipado Bandai Namco Filmworks: Adelantos y anuncios de los futuros proyectos del estudio.

A-1 Pictures Industry Panel: Adelantos y anuncios del estudio responsable de 'Fate/strange Fake', 'MASHLE: MAGIC AND MUSCLES y 'Sword Art Online'.

'Witch Hat Atelier': Encuentro con la creadora Kamome Shirama, los actores de voz de Coco y Qifrey, y posibles anuncios de cara a la temporada 2.

' Kagurabachi ': Estreno exclusivo del primer episodio del anime.

': Estreno exclusivo del primer episodio del anime. 'Kimetsu no Yaiba ': Celebración de 'La fortaleza infinita' y noticias sobre la siguiente película.

': Celebración de 'La fortaleza infinita' y noticias sobre la siguiente película. 'Blue Box': Adelanto de la temporada 2

'Junji Ito Masterpiece Collection': Presentación de la nueva serie de terror basada en historias de Junji Ito.

'Cyberpunk Edgerunners ': Presentación y noticias de la segunda temporada del anime.

': Presentación y noticias de la segunda temporada del anime. 'Los diarios de la boticaria': Charla con los actores de voz y adelantos del futuro del anime.

Sábado 4 de julio

'Bleach: Thousand-Year Blood War' - Presentación del final del anime y screening del primer episodio de la temporada.

- Presentación del final del anime y screening del primer episodio de la temporada. 'Akane-banashi' : Panel con los actores de voz y posibles noticias sobre la temporada 2

: Panel con los actores de voz y posibles noticias sobre la temporada 2 'Though I Am an Inept Villainess': Estreno anticipado del anime.

15 Years and Beyond: Warner Bros. Japan: Panel del 15 aniversario del estudio y adelantos de sus futuros animes, incluyendo 'Steel Ball Run' y 'Record of Ragnarok'.

'Magic Knight Rayearth': Estreno anticipado del anime.

'Black Clover ': Estreno anticipado de la temporada 2.

': Estreno anticipado de la temporada 2. 'Boku no Hero Academia': Panel del décimo aniversario del anime.

Studio TRIGGER Panel 2026: Noticias y adelantos de los animes del estudio, incluyendo ' Cyberpunk Edgerunners' y 'Tragones y mazmorras'

'Ghost in the Shell ': Estreno anticipado del anime y panel especial con los creadores.

': Estreno anticipado del anime y panel especial con los creadores. CloverWorks Industry Panel: Panel con noticias anuncios de los animes del estudio: 'SPY x FAMILY', 'BOCCHI THE ROCK!', 'My Dress-Up Darling', 'La nobleza de las flores'...

'Frieren: Tras finalizar el viaje' - Noticias de la temporada 3

Domingo 5 de julio

'Jujutsu Kaisen': Celebración de los 5 años del anime y noticias sobre la franquicia.

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