'Witch Hat Atelier' se despide con uno de los mayores cliffhangers qué he visto en mucho tiempo. Final explicado del anime y cómo prepara el camino de Coco para la temporada 2

Venía rodeado de muchísimo hype pero ya se puede decir que 'Witch Hat Atelier' ha estado a la altura de las expectativas. El anime de BUG Films ha sido una auténtica obra de arte y una preciosidad que nos metía en este mundo lleno de magia dejándonos con ganas de más cada semana.

Después de 13 episodios, la primera temporada de 'Witch Hat Atelier' ha llegado a su final. Y, mira, honestamente, casi me ha dado ganas de retorcerle el cuello al director por dejarnos con un cliffhanger tan gordo.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers de 'Witch Hat Atelier

¿Y ahora qué?

El último tramo de la temporada se ha centrado en la prueba de la Gruta del Lomo de la Serpiente, el segundo examen para magos. Agete y Riche eran las dos aprendizas del atelier de Qifrey en enfrentarse a la prueba, pero pronto las cosas se tuercen cuando entra en escena un miembro de los Sombreros de Ala para sembrar el caos.

Entre sabotear el examen y tratar de reclutar a los aprendices, el brujo de Sombrero de Ala dejó una situación desastrosa. Yuini, otro aprendiz enfrentándose al examen, fue convertido en una criatura similar a un lobo justo cuando el pobre estaba recobrando la confianza en sí mismo, con una transformación desgarradora que recordaba en cierta medida a uno de los momentos más turbios de 'Fullmetal Alchemist'.

Así que Agete y Riche deciden ponerse manos a la obra y Agete se lanza a la persecución de Euni y el misterioso brujo, adentrándose más en la cueva. Mientras tanto, Riche debe continuar el camino para encontrar la salida y alertar sobre la presencia de este mago malvado y la desaparición de Alaira.

Mientras tanto, Coco, Qifrey y Tetia también se enfrentan a sus propios problemas. Su picnic se torna desastroso cuando la gruta cobra vida y la tierra se los traga, literalmente. Se despiertan en el interior de la cueva, con Qifrey malherido y rodeados de decenas de estatuas de oro: los esclavos del reino de Romodon que fueron transformados por los magos hace cientos de años.

Resulta que la leyenda que Qifrey contó a sus pupilas era más que un simple cuento, y ahora las estatuas tienen una sed de venganza tremenda contra los magos. 'Witch Hat Atelier' se despide con una imagen de cierre tremendamente impactante, con Qifrey cargando su magia y listo para defender a sus aprendizas cueste lo que cueste.

La temporada se ha cerrado con un cliffhanger monumental, que desde luego deja con ganas de pasarse directamente al manga de Kamome Shirahama para ver cómo continúa la situación. Especialmente porque los Sombreros de Ala parecen tener un interés mayor en Qifrey y su atelier, más allá de Coco, con un odio mutuo mucho más intenso de lo que pensábamos al principio de la serie.

Además, el anime se deja aún la mitad del Arco del Segundo Examen por adaptar, con seis capítulos pendientes antes de terminar esta etapa. La segunda temporada del anime se encargará de cerrar este arco, y luego nos meteríamos de lleno en el Arco del Gran Salón para abarcar gran parte de la temporada.

Ahora nos queda esperar a que se confirme por fin la producción y la fecha de estreno de los nuevos capítulos... Y esperemos que no se demoren mucho o 'Witch Hat Atelier' nos va a tener mordiéndonos las uñas y sufriendo por Coco y los demás.

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