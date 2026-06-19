La tierna historia real de los protagonistas de 'Witch Hat Atelier', un maestro y su pupila que se pudieron reunir gracias al anime: "Es la razón por la que me convertí en actriz"

Después de tenernos en vilo durante varios años, el pasado abril por fin se estrenó la adaptación a anime de 'Witch Hat Atelier', y se puede decir que es una de las mejores series que estamos viendo este 2026. Una auténtica obra de arte llena de magia en muchos sentidos, y que además también ha supuesto una colaboración tremendamente especial para sus actores protagonistas.

La alumna toma carrerilla

Rena Motomura se encarga de prestar su voz a Coco, la protagonista de 'Witch Hat Atelier', en lo que posiblemente es su papel más importante hasta la fecha. Motomura ya ha trabajado anteriormente en 'Maebashi Witches' y 'La fortuna sonríe a Lady Nikuko', aunque el papel de Coco también le ha dado la oportunidad de trabajar codo con codo con su maestro.

Si Motomura es Coco, Natsuki Hanae se encarga de traer a la vida a Qifrey, el hechicero que la introduce al mundo de la magia. Un curioso paralelismo con la verdadera historia de Motomura y Hanae, porque fue este quien la descubrió y la introdujo en el mundo del doblaje.

Hanae es un actor muy prolífico que lleva trabajando desde que era un adolescente. Es Tanjiro Kamado en 'Kimetsu no Yaiba', Okarun en 'Dandadan' o Ikki Niko en 'Blue Lock', entre otros muchos papeles, aunque fue precisamente su actuación en 'Tokyo Ghoul' lo que picó a Rena Motomura para interesarse por el mundo del doblaje y convertirse en actriz de voz.

"Al contrario que en el cine o en el teatro, en la que la presencia física del actor es parte de la interpretación, el doblaje se apoya en la animación. O, cuando no hay visuales, en la imaginación del público para poder trae rel personaje a la vida. Me fascinó ese efecto colaborativo y las posibilidades únicas que crea", explicó Motormura en una entrevista reciente. "Al mismo tiempo, las interpretaciones de Hanae-san, a quien admiro muchísimo, siempre se han sentido sinceras, naturales y genuinas. Me atrajo al arte del doblaje en sí mismo, la habilidad de expresar movimientos físicos y cambios emocionales utilizando tan solo la voz".

Los dos habían coincidido previamente en 'La fortuna sonríe a Lady Nikuko', pero no llegaron a intercambiar diálogos en la cabina de grabación, así que 'Witch Hat Atelier' les ha dado una oportunidad única. Porque no solo trabajan juntos esta vez, sino que también interpretan a un maestro y su alumna.

"Unos días después de que me confirmasen que me habían fichado como Coco, mi manager me dijo que Hanae-san había sido elegido para Qifrey. Me sobrevino un torrente de emociones, y lloré antes de poder decir nada", admitió la actriz. "Es un momento que jamás olvidaré. Él es la razón por la que me convertí en actriz de voz, es el mentor que me descubrió y me trajo a la agencia."

Según Motomura, la actuación de Hanae como Qifrey es muy natural, con una voz que se asemeja a su tono habitual fuera de la cabina, y de paso le dio la oportunidad perfecta para poder aprender de primera mano todo lo que pudiera de su maestro.

"Ser fichada para actuar junto a él, como maestro y aprendiz, se sentía como un milagro. Estaba increíblemente nerviosa en nuestra primera grabación juntos, pero decidí dejar cualquier dudas de lado y dejarme llevar por completo por el papel, confiando en su apoyo."

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