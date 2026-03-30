El nuevo spin-off de 'One Piece' convierte a Nami en la protagonista. 'Heroines' desvela su primer tráiler para mostrar un lado diferente del anime

Este año está viniendo calentito para los fans de 'One Piece', entre que ha regresado por todo lo alto el live action de Netflix, el anime pronto nos mete en el Arco de Elbaf y encima tenemos un spin-off en marcha. 'One Piece: Heroines' es el nuevo anime de la saga, aunque esta vez nos mostrará un aspecto diferente al de la historia principal de Luffy para centrarse en personajes femeninos como Nami y Robin.
'One Piece: Heroines' surgió originalmente como una novela escrita por Jun Esaka y con ilustraciones de Sayaka Suwa, y ya se confirmó el año pasado que tendría su propia adaptación a anime. No se va a hacer demasiado de rogar, porque se ha confirmado su fecha de estreno para el próximo 5 de julio, con los animes de verano.
Podemos esperar que 'One Piece: Heroines' sea un anime corto y limitado, que en principio adaptará varias historias centradas en Nami, Nico Robin, Vivi, y Boa Hancock, con el primer capítulo protagonizado por Nami. Por ahora no se ha confirmado el número de episodios, pero puede que tengamos una miniserie de entre 5 y 12 capítulos, dependiendo de cuánto se alargue la adaptación.
El primer tráiler ya se ha dejado ver y la verdad es que 'One Piece: Heroines' tiene una pinta muy curiosa y un acabado encantador. Después de tantos años acostumbrados al estilo del anime de Toei Animation, resulta un poco raro ver 'One Piece' con otro estilo diferente, pero creo que los responsables del spin-off están sabiendo traer a su terreno el mundo de Eiichiro Oda.
Al cargo de 'One Piece: Heroines' tenemos a varios veteranos de la franquicia. Al frente del proyecto tenemos a la directora Haruka Kamatani, que se encargó de la serie de cortos 'Koisuru One Piece', y el diseño de personajes ha sido cosa de Takashi Kojima, diseñador en 'Monsters: El infierno del dragón', el spin-off precuela centrado en Shimotsuki Ryuma. El guión es de Momoka Toyoda, que ya se encargó en su momento de co-guionizar la magnífica 'One Piece Fan Letter', así que parece que Nami y el resto de chicas están en muy buenas manos.
En Espinof | Eiichiro Oda quería acabar 'One Piece' en tal solo 5 años, pero entonces llegaron los Shichibukai y reventaron el manga desde dentro
En Espinof | Aquella vez que el doblaje de 'One Piece' se inventó que un personaje creyera en Alá porque "él sí que es grande y misericordioso"
