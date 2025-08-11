'One Piece' anuncia un nuevo anime. Nami, Robin y más heroínas de Eiichiro Oda protagonizarán el spin-off y sientan un interesante precedente

En One Piece Day ha venido calentito para los fans de 'One Piece', especialmente porque por fin se ha dejado ver un primer tráiler de la segunda temporada del live action de Netflix. Pero no ha sido el único anuncio, también tenemos en marcha 'One Piece Heroines', un nuevo anime protagonizado por los personajes femeninos de Eiichiro Oda.

Probando las aguas

En su momento 'One Piece Heroines' se publicó como diferentes capítulos en la revista de 'One Piece', cada uno centrado en un personaje femenino diferente y que más tarde fueron recopilados en forma de novela. En total comprende diez episodios con Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Vinsmoke Reiujo y Uta como protagonistas.

Por ahora no se sabe demasiado sobre el anime y tan solo se ha dejado ver un primerísimo poster con Nami y Robin. Es posible que Toei no se haga cargo de la animación, como pasó en su momento con el anime de Ryuma, y que otro estudio termine al mando aunque sí que sabemos que Haruka Kamatani será la directora.

Kamatani anteriormente dirigió la encantadora 'Buscando a la mágica Doremi' y en 'Digimon Ghost Game'. Además, es una buena conocida de la franquicia de 'One Piece', ya que dirigió la miniserie 'Koisuru One Piece' y ha participado como directora de apoyo en las películas de 'Estampida' y 'Strong World'. El proyecto también contará con Takashi Kojima ('El amor está en el agua') como diseñador de personajes y guión de Momoka Toyoda, que repite tras 'One Piece Fan Letter', así que 'One Piece Heroines' cuenta con un equipo creativo estelar.

Ya en su momento 'One Piece Fan Letter' funcionó de maravilla para contar otras historias del mundo de 'One Piece' al margen de Luffy, y 'One Piece Heroines' sigue esta estela de maravilla. No solo eso, sino que de verdad abre la veda para más posibles spin-offs del anime, con lo que me da la sensación de que quizás se esté probando las aguas para seguir ampliando la franquicia una vez acabe el anime de Toei.

El mundo de Oda es tremendamente rico y con muchísimo potencial para spin-offs, como ya se ha demostrado con el manga de Ace y el spin-off cocinitas de Sanji. Si 'Heroines' funciona bien, quizás vayamos teniendo poco a poco otras seres de este palo, como un spin-off centrado en la Marina, en otras tripulaciones piratas o incluso precuelas sobre Roger y las grandes leyendas de esa generación. Habrá que esperar y ver, pero 'One Piece Heroines' ya sienta un precedente muy interesante para el futuro.

