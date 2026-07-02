Jane Fonda, actriz de 88 años: "Dejé de actuar durante 15 años porque estaba asustada y no era feliz"

A sus 88 años, Jane Fonda —dos veces ganadora del Óscar y figura esencial de Hollywood— se prepara para volver a la gran pantalla con 'The Correspondent'. Con esta adaptación de la exitosa novela homónima de Virginia Evans pondrá fin a cuatro años lejos de los sets, tras haber descartado de forma constante proyectos que consideraba superficiales o basados en clichés. No es, sin embargo, su primer paréntesis profesional: entre 1990 y 2005 también permaneció apartada de la interpretación.

"A ver, la película era una tontería, ¡pero me lo pasé tan bien!", Jane Fonda

En concreto, se retiró después de rodar 'Stanley & Iris' ('Cartas a Iris', 1990), cuando tenía 50 años, y no volvió hasta la comedia 'Monster‑in‑Law' ('La madre del novio') en 2005, ya con 65. ¿Qué la llevó a alejarse entonces? Ella misma lo explicó en una entrevista rescatada recientemente en YouTube: "Dije: 'Se acabó. No quiero volver a hacerlo'. No quería seguir porque, en realidad, no era feliz y me daba miedo, así que lo dejé durante 15 años. Pero cuando estaba terminando mi libro, me di cuenta de cuánto había cambiado. Me pregunté si sería capaz de disfrutar otra vez de actuar. Y justo entonces me ofrecieron esta película… A ver, era una tontería, ¡pero me lo pasé tan bien! Se titulaba 'Monster‑in‑Law' y yo, claro, hacía de suegra monstruosa. Me divertí tanto que decidí que quería hacer más".

Aquel retiro también estuvo marcado por su matrimonio de una década con el magnate de los medios Ted Turner. Sin embargo, su mirada sobre la profesión cambió por completo al superar los 60, etapa que ella define como el "tercer acto" de su vida. Fue entonces cuando decidió regresar, impulsada por una idea más nítida de lo que deseaba contar y por la necesidad de encarnar personajes con mayor hondura. Desde ese retorno, ha dejado trabajos en filmes como La juventud, de Paolo Sorrentino, y Nosotros en la noche, junto a Robert Redford, aunque quizá donde más ha brillado es en televisión gracias a la sitcom 'Grace and Frankie' de Netflix.

No quiere hacer papeles estereotipados de gente mayor

Como señalábamos al inicio, Fonda llevaba de nuevo un tiempo apartada de la actuación. Esta vez solo han sido cuatro años y no por una decisión tan meditada como la de finales de los 80, sino por la naturaleza "superficial" de los guiones que recibía: textos que perpetuaban "estereotipos de mujeres mayores", muy alejados de los personajes que desea interpretar. Por suerte, ahí seguía Sybil Van Antwerp, la abogada jubilada que encarna en The Correspondent, aguardándola: "Es un personaje complejo, lleno de matices, profundo, y lo que vive es muy universal", explicó recientemente en una entrevista con THR.

En Espinof | Tras 'El día de la revelación', hay una película de Steven Spielberg que hay que ver después, y no es 'Encuentros en la tercera fase'

En Espinof | La historia real tras 'La muerte de Robin Hood', la nueva película del forajido con Hugh Jackman: "Se cuentan sus historias, pero todas son mentira"