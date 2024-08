"Gran cineasta. Como hombre, lo siento pero no". Jane Fonda habla de su complicada relación con directores como Jean-Luc Godard o Robert Redford

A sus 86 años, Jane Fonda lleva ejerciendo como actriz desde la década de los 60 y ha visto de todo en el mundillo. Fonda ha trabajado junto a profesionales de la talla de Jean-Luc Godard o Robert Redford, a quienes no cuestiona como genios cinematográficos pero, según afirma, le resultó difícil tratar con ellos.

"Tiene un problema con las mujeres"

Jane Fonda puede presumir de tener una dilatada carrera en la industria del audiovisual que se extiende hasta la actualidad: desde clásicos del cine como 'Barbarella' a la reciente serie 'Grace and Frankie'. A lo largo de su filmografía, ha tenido que tratar con todo tipo de personas y no siempre han sido buenas experiencias.

'Todo va bien'

Así lo explicó a Deadline en su paso por el Festival de Cannes. Jane Fonda coincidió con el director Jean-Luc Godard en la película 'Todo va bien' ('Tout va bien', 1972) y comentó lo siguiente sobre él:

"Fue un gran cineasta. Me quito el sombrero. Un gran cineasta. Pero, ¿como hombre? Lo siento pero no".

Fonda no añadió más sobre Godard pero sí que se explayó sobre Robert Redford. Ambos actores coincidieron por primera vez en 'Descalzos por el parque' ('Barefoot in the Park', 1967), donde Fonda ya vio de qué pie cojeaba él: "Es muy buena persona. Simplemente tiene un problema con las mujeres".

'Nosotros en la noche'

A pesar de estas declaraciones, la veterana estrella remarcó que tienen una buena relación. La actriz explicó que le costó acostumbrarse al temperamento de Redford pero que ya en 'Nosotros en la noche' ('Our Souls at Night', 2017), su última película juntos (disponible también en Netflix), ya se había hecho una idea de cómo lidiar con él.

"Siempre está de mal humor y yo siempre había pensado que era por mi culpa. En la última película que hice con él yo ya tenía 80 años o así. Ahí me di cuenta de que yo había madurado. Cuando él venía al set tres horas tarde y de mal humor, ya sabía que no era culpa mía".

