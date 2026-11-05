Ana Duato, actriz, sobre 'La bola negra' y el gran éxito de su hijo: "Lo bonito es que es una historia que ha llegado a todos"

Al mismo tiempo que 'La bola negra' sigue haciendo historia en la taquilla española, cada vez son más las voces internacionales que se suman a los elogios hacia la película de Los Javi, entre ellas la de Sean Baker, ganador de cuatro Oscar. Es uno de los mejores largometrajes del año y, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos jamás realizados en España, pero para Ana Duato, actriz, tiene un sabor aún más especial gracias a su hijo.

Y como tal lo está disfrutando bastante. Así lo quiso dejar claro en estas declaraciones a Moobys: "Imagínate, mi móvil no para de recibir mensajes: 'He visto La bola negra', de todo tipo de gente. Lo bonito de La bola negra es que es una historia que ha llegado a todos. Emociona ver cómo vas al cine y el público se queda absolutamente en silencio, impactado y emocionado por la historia. Ese es el poder que tiene el cine para transformar, emocionar e invitar a la reflexión", contó sobre el éxito del largometraje protagonizado por Miguel Bernardeau, su hijo, y Guitarricadelafuente para Los Javis.

La que fuera gran estrella junto a Imanol Arias en 'Cuéntame cómo pasó' debe de estar muy contenta con la carrera interpretativa de Miguel Bernardeau, que no solo está triunfando gracias a 'La bola negra'. El actor también dejó muy buenas sensaciones en 2024 con el estreno de la ficción 'Querer', al tiempo que lo hemos visto en películas como 'La fiera', por no irnos más atrás en el tiempo para hablar de Élite. Sin embargo, nada parece comparable al fenómeno de 'La bola negra', que, como bien sabrás, ya empieza a aparecer en muchas quinielas de cara a la próxima ceremonia de los Oscar.

María Bernardeau también se abre paso

Pero no solo Miguel. María Bernardeau también se está abriendo paso en la profesión gracias a 'FoQ. La nueva generación'. "Hay que disfrutar de los momentos buenos porque ya vendrán los malos", respondió Ana Duato al ser preguntada por ella. Ambos hermanos, por cierto, aparecieron en 'Cuéntame'. Por un lado, Miguel interpretó a un soldado, mientras que María dio vida a una versión más joven del personaje encarnado por su madre en varios flashbacks que, la verdad, estuvieron bastante bien interpretados.

'La bola negra' apura sus últimas semanas en cines antes de su estreno internacional a gran escala en Netflix el próximo 2 de diciembre. Será entonces cuando empecemos a comprobar si estamos ante un fenómeno capaz no solo de conquistar premios, sino también de emocionar a espectadores de todo el mundo. En España, la película podrá verse en streaming a través de Movistar Plus, aunque aprovecharla para verla en salas.

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