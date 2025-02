He visto la nueva serie de 'Física o química' y creo que logrará llamar al público adolescente, pero quiere abarcar tanto que termina sin contar nada

Un género en constante evolución, porque cada año que pasa las problemáticas se van renovando, es el del drama adolescente. Esas series de instituto (y otros) que no pasan nunca de moda porque su público cambia cada pocos años por puro ciclo de la vida y hay que ir renovando constantemente para reflejar a la generación actual que pueblan las aulas.

Así, catorce años después de su final, 'Física o química' regresa con una nueva serie, adaptada a los tiempos que corren. Atresplayer estrena 'FoQ: La nueva generación' con, como su propio nombre indica, una nueva hornada de alumnos en todo su esplendor, tanto estudiantil (poco, la verdad) como hormonal.

Esta nueva serie parte desde una tragedia: la muerte de una chica en la fiesta de final de curso. Esto marca el inicio del siguiente, con un grupo de alumnos dispares relacionados de alguna manera con la fallecida, profesores algo quemados ya del inicio de curso y la típica maestra que cree fervientemente en escuchar a una generación incomprendida.

Provocativa pero lo justo

Ya se notaba un poco con el tráiler, pero se ve claramente que la sombra de series como 'Élite' es alargada y ya desde el inicio se muestra provocativa y transgresora, notándose cómo desde Atresmedia han tomado notas. No es que tengamos un festival de sexo y desnudos (no es tan +18) pero sí que se mueve en esa línea en lo que nos introduce a los personajes.

Lo peor está, claramente, en los diálogos. El guion capitaneado por Carlos G. Miranda da la sensación de estar escrito por gente que en la vida ha hablado con un adolescente pero se imagina que hablan todo el rato como, por ejemplo, los streamers de turno. Percepciones aparte, este es normalmente el aspecto más complicado de hacer y creo que no han superado la prueba.

No sé si es cuestión de economía episódica, pero otro aspecto es que la serie parece querer abarcar todos los frentes que pueda en el mínimo tiempo posible (hay que quemar la vida). Esto provoca que no haya demasiado tiempo para respirar y que las subtramas personales no puedan ir fluyendo de un modo idóneo en un océano de sexo, drogas, relaciones complejas, complejos, salud mental, etc. Temas todos que pasan pero que no termina de consolidarse.

Lo que no significa, eso sí, que no tengamos personajes interesantes. Si bien no logran quizás el nivel de "realismo" de series como 'Skam', sí que creo que la serie consigue construir personajes ligeramente tridimensionales a partir de unas personalidades muy marcadas (aun algo tópicas) y claras. Sus conflictos, además, son presentados de un modo tan obvio que si llega a ser un drama "adulto" nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza.

Dicho esto, 'FoQ: La nueva generación' tiene claro que aquí ha venido a jugar y creo que, más allá de la exageración, llamará la atención de su público objetivo. Hablando de ello, estoy seguro de que si en vez de ponerla en Atresplayer la pusieran en abierto como primera ventana, llamarían a esa juventud que ya no ve la tele.

