'FoQ: el reencuentro' es un regalo para los fans: Atresplayer reúne a los del Zurbarán en una miniserie ligera y nostálgica

En junio de 2011 el Zurbarán cerraba sus puertas tras más de tres años, siete temporadas y ocho decenas de episodios en los que seguíamos a los alumnos y profesores del madrileño instituto en una de las series adolescentes más recordadas de lo que llevamos de siglo: 'Física o química'. La serie de Antena 3 vive una década después una breve resurrección en forma de miniserie en Atresplayer.

Este sábado a medianoche (técnicamente domingo) Atresplayer emite el primero de los dos episodios que conforman 'Física o Química: el reencuentro', la miniserie que sirve de reunión al reparto de una de esas series que marcaron toda una generación.

El motivo de reunión es la boda de Yoli (Andrea Duro), la "zorra poligonera" reconvertida en una empresaria de éxito, directora de una gran cadena de supermercados. Su prometido Eloy (José Lamuño) es cirujano y vive ajeno a la vida de instituto de la joven. Una vida pasada que no tardará en salir a la luz en cuanto comienzan a contar anécdotas. Pero no parece ser el único secreto que hay en la pareja.

Carlos García Miranda escribe esta miniserie que arranca poniéndonos ligeramente al día de qué ha sido de los jóvenes en lo que deciden ir a la boda de su compañera y amiga e introduce al fantasma de Fer (Javier Calvo), que finge ser el wedding planner de la boda, a pesar de que solo parece poder verlo Yolanda.

Con el hotel de la boda como escenario principal, pronto irán llegando los ilustres invitados: Paula (Angy Fernández), Cabano (Maxi Iglesias), Alma (Sandra Blázquez), Gorka (Adam Jezyerski), Cova (Leonor Martín), Yan (Andrés Cheung) y David (Adrián Rodríguez) junto con las profes Olimpia (Ana Milán) e Irene (Blanca Romero) Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene).

Fan service, salseo y enredos que son puro FoQ

Yo reconozco que la serie original me pilló ya algo mayor —en esa típica edad en que uno se cree que ha superado las series de este corte porque ya se es adulto— pero era inevitable no conocer las cosas que pasaban en 'FoQ' o no caer viendo algún que otro episodio.

Por eso tenía una gran curiosidad por ver qué nos ofrecía este reencuentro. Primero por posicionarse como el primer revival de los que Antena 3/Atresmedia preparan (estamos pendientes de 'El internado' y 'Los hombres de Paco') y, segundo, por no contar con Carlos Montero, el creador de la serie original.

Y, la verdad es que el resultado no está nada mal. Lo mejor que se puede decir de 'FoQ: el reencuentro' es que es un buen regalo de Navidad para los fans. El guion no se complica a la hora de darnos un plato de salseo y ponernos en líos de faldas y enredos enrevesados. Con la diferencia de edad, parece que el tiempo no ha pasado y enseguida reconocemos y nos sentimos acogidos por la pandilla.

Además, no es rácana en momentos de fan service, estupendos algunos, formados no solo por esas referencias a las vivencias de los personajes en la serie sino también por guiños a la carrera de los actores y actrices todos estos años. Ahí tenemos, por ejemplo, a Paula (Angy Fernández) ensayando en 'La llamada' (la obra) o un mensaje de Ruth (Úrsula Corberó, la gran ausente) diciendo que no puede ir porque se va a Tokio.

Pero más allá de estos momentos de fanservice o, en un momento, una suerte de powerpoint recuperando fotos antiguas, 'FoQ: el reencuentro' es un buen entretenimiento que es consciente de lo que es y no pretende revolucionar nada. Tiene un guion ligero, una dirección solvente, un poco de salseíllo y un reparto que recupera sus personajes y lo hacen suyos de nuevo.