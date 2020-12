'El internado: las cumbres': Amazon lanza el tráiler y fecha de estreno de la serie, que luce mejor y más tétrica que nunca

Amazon Prime Video ha sacado el teaser tráiler de la esperada serie 'El Internado: Las Cumbres', que se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial. El reboot/spin-off de 'El internado', una de las series adolescentes españolas más vistas en España, constará de 8 episodios con un nuevo alumnado, profesorado y misterios que están previstos para estrenarse en febrero.

'El Internado: Las Cumbres' transcurrirá en un nuevo internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son chavales conflictivos, rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que trata de reinsertarlos en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

La nueva entrega está protagonizada por Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio , Claudia Riera , Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi, Francisca Aronsson, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco , Joseba Usabiaga , Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán y Kándido Uranga.

'El internado: las cumbres' es una producción de The Mediapro Studio y Atresmedia Studios (BUENDIA ESTUDIOS). Al frente de la producción ejecutiva están Laura Belloso, Laura Fernández Espeso y Javier Pons de The Mediapro, e Ignacio Corrales y Sonia Martínez, de Atresmedia Studios. El equipo de guionistas está formado por Asier Andueza, co creador de esta nueva entrega junto a Laura Belloso, Sara Belloso y Abraham Sastre, quienes ya participaron en los guiones de 'El Internado: La Laguna Negra'.