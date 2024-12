Qué fue de los concursantes de 'Gandia Shore', la élite intelectual de España

Han pasado solo doce años, pero 'Gandia Shore' ya es sinónimo de otro tipo de televisión muy distinta a la que se hace ahora. Una en la que salir en la pantalla aún significaba algo (antes de que TikTok lo democratizara), incluso aunque no tuvieras ningún tipo de talento más allá de lucir cuerpo escultural. El programa, las cosas como son, no engañaba a nadie: trataba de vidas irreales de gente con cuerpos inalcanzables y "muchas ganas de fiesta". Vamos, que no se ponían a hablar precisamente de Schopenhauer. Ni falta que hacía.

'Gandia Shore' duró 14 episodios y marcó a parte de los millennials que lo abrazaron como algo diferente a lo que se emitía normalmente... aunque en realidad solo era una pieza más de la franquicia 'Shore', que cuenta ya con 16 ediciones distintas alrededor del mundo (la última, 'Aussie Shore', en Australia). Y es posible que, década y pico después, muchos os sigáis preguntando... ¿Qué fue de la generación mejor preparada? ¿Qué pasó con los integrantes de 'Gandia Shore'?

Arantxa Bustos

"La reina de las tarimas", como se hacía llamar, consiguió su sueño durante un tiempo. O sea, vivir de la tele cuando la tele aún importaba. De 'Gandia Shore' voló al otro gran programa cultural de la época, 'Mujeres y hombres y viceversa', para acabar en 'Supervivientes'. Fue eliminada a la primera de cambio y se dedicó a la buena vida de influencer (abriendo incluso su propia tienda de ropa en 2019 -y cerrándola en 2020-), pero dado que no actualiza su Instagram desde agosto, solo podemos deducir que se está dedicando en cuerpo y alma a tener una vida más o menos normal. Dentro de lo que cabe.

Cristina "Gata" Sánchez

Después del programa se dedicó a hacer bolos por discotecas con sus compañeros, pero se hartó pronto de cobrar menos que los demás y decidió volver a lo mismo que hacía antes de querer dedicarse a "fiestear" profesionalmente: guardia jurado. No solo está desaparecida de las cámaras, sino que solo se habla con dos de sus excompañeros: Arantxa y Alberto. ¡Miau!

Esteban Martínez

Esteban destacó tanto en 'Gandia Shore' que repitió después en 'Acapulco Shore', en Mexico, y concursó en el reality 'Campamento de verano', donde quedó cuarto. Y después, simplemente ha decidido dejar de lado el mundo de la televisión y el famoseo y dedicarse a lo que le gusta: las artes marciales mixtas (o MMA). Pues claro que sí. Según se puede ver en su Instagram, ahora mismo Esteban te da la mano y te deja una contractura para siete meses. También aprovecha para ser influencer, claro, pero con más de un millón de seguidores, a ver quién lo deja pasar.

José Labrador

Al terminar el reality, Labrador decidió participar en 'Supervivientes', pero fue el segundo expulsado tras Arantxa. Después fue encadenando distintos trabajos de la farándula: fue comentarista televisivo en 'Gran Hermano Duo', concursante en 'La casa fuerte' (donde fue segundo expulsado) y acabó dedicándose en cuerpo y alma a centrarse en el mundo del culturismo. No, no del de pensar mucho, sino del de ganar músculo como un loco. Y sí, en su Instagram puedes verle más sin camiseta que con ella. De algo tiene que valer culturizarse.

Abraham García

Realmente lo más probable es que no te acuerdes de él por 'Gandía Shore', sino por ganar 'Supervivientes' en 2014. De hecho, es de los pocos que han conseguido hacer una carrera televisiva. Fue polemista en 'Gran Hermano', concursante en 'Doble tentación', reportero en 'Volverte a ver' y saltó desde el helicóptero en 'Supervivientes' una vez más para el All Stars de 2024, pero fue expulsado en tercer lugar. Cuando la tele le deja un hueco también se dedica a ser DJ. Vamos, el funcionariado de Mediaset.

Alberto "Clavelito" Clavel

Alberto era el niño bueno de la casa, el que trataba de poner paz en los desaguisados, el que siempre intentaba que no llegase la sangre al río. Obviamente, cuando llegó la hora de pasar a la televisión más generalista, el resto de sus compañeros tuvieron prioridad y, tras unos cuantos bolos, Clavelito volvió a su trabajo de siempre, a su familia, a su pueblo de San Antonio de Benagéber y a recordar que durante 14 programas todo el mundo supo que era el más bueno de una casa de locos.

Cristina "Core" Serrano

La Core se lanzó de lleno al mundo del corazón más nauseabundo, cargando contra los compañeros que se apuntaron al carro en programas como 'Sálvame' o 'Cazamariposas'. Vamos, la creme de la creme. La lucha por unos minutitos de pantalla. Poco después decidió alejarse del todo, ponerse las redes sociales en privado (las que se acordó, al menos: su Twitter sigue abierto, aunque no actualiza desde 2018, con la biografía "Soy La Core, Sígueme aqui!!! me gusta la musica Hard, la fiesta y liarla pardaa!! y a ti?") y dedicarse a su trabajo de administrativa y al fitness. La vida tranquila es lo que más se valora.

Ylenia Padilla

A la larga, la persona que más rendimiento ha sacado a 'Gandia Shore' es Ylenia. Pero de largo. Pasó por 'Sálvame', por el 'Deluxe', hizo su portada de Interviú y llegó a participar en 'Gran Hermano VIP 3', donde fue la octava expulsada. Fue colaboradora en 'Gran Hermano 16', 'Gran Hermano VIP 4', volvió a concursar en 'Gran Hermano Duo' (donde, una vez más, fue expulsada la octava), se metió a cantante, consiguió disco de oro con la canción 'Pégate', fue locutora de radio en Los 40... Podríamos seguir durante varios párrafos, porque la verdad es que ha sabido explotar la chabacanería y la polémica como nadie, aunque de un tiempo a esta parte ha decidido salirse del círculo del famoseo porque cree que todos la han fallado. Una mocatriz de libro, como tiene que ser.

