Vuelve una de las mejores comedias de Prime Video. La temporada 17 anuncia su fecha de estreno y promete ser otro inevitable fenómeno de masas

Ya se ha convertido en toda una tradición que a finales de cada año podemos esperar una nueva temporada de 'La que se avecina'. Volvemos a Contubernio 49 con una ronda más de episodios, y la aclamada comedia española ya va camino de sumar 17 temporadas.

A la vuelta de la esquina

Desde Prime Video han compartido mediante nota de prensa que 'La que se avecina' regresa a la plataforma con su temporada 17 el próximo 16 de noviembre. Se espera que se emitan los capítulos 203 a 210 de la serie, cuyas temporadas son cada vez más cortitas, y por ahora en exclusiva para la plataforma de Jeff Bezos.

Eso sí, aunque las temporadas vayan viniendo en frasco pequeño, 'La que se avecina' ya tiene su futuro asegurado y se ha renovado para una temporada 18, que se estrenará a lo largo de 2027. Todo para seguir explorando la evolución personal de los vecinos de Contubernio 49 que, como afirman desde Prime Video, no siempre es a mejor.

"En esta nueva entrega, Antonio sale del zulo sediento de venganza y Amador muta a "criptobró". Mientras Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte; Yoli y Óscar, con la vida; Maite, con la miseria; Fina y Julia, con el amor; Menchu, con la soledad; y Berta y Greta, con la duda. Entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y hasta monjas voladoras, los protagonistas volverán a demostrar que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más", prometen desde la sinopsis oficial de la temporada 17.

Junto con el anuncio de la fecha de estreno se ha dejado ver un nuevo tráiler que ya apunta maneras y promete ser otro exitazo de audiencia para Prime Video. Dentro del reparto de la comedia española volvemos a contar con Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Carlos Areces, Luis Merlo, Eva Isanta, Nathanlie Seseña y Loles León, entre otros.

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