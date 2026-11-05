Sin 'Bleach', 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' no dominarían la nueva generación de anime, y Tite Kubo es perfectamente consciente de ello

Tras 22 años hemos dicho adiós al anime de ‘Bleach’, que puso punto y final hace unos días a su último arco con ‘Thousand-Year Blood War’. Se ha cerrado toda una etapa, despidiendo a uno de los animes del Big Three, aunque su influencia sigue muy viva hoy en día en la siguiente generación de series, especialmente en ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Kimetsu no Yaiba’.

Donde lo aprendí todo

Aunque 'One Piece' y 'Naruto' también son pilares fundamentales para los nuevos mangakas, ‘Bleach’ tuvo una influencia clave en la siguiente generación de creadores. Especialmente para aquellos que apostaban por un tono más oscuro y crudo dentro de la demografía shonen. Y Tite Kubo, el creador de Ichigo Kurosaki, es perfectamente consciente del impacto de su obra.

“La gente dice a menudo que los capitanes del Gotei 13 influenciaron a los Pilares en ‘Kimetsu no Yaiba’, y que conceptos como los Bankai inspiraron aspectos de ‘Jujutsu Kaisen”, admitió Kubo en una entrevista con HYPEBEAST. “Los creadores de estas series me han dicho que ‘Bleach’ les influenció, así que creo que es justo decir que sí, que esta influencia existe.

Aunque ojo, que Kubo piensa que la influencia y la inspiración en realidad no solo fluyen en una dirección. Y, lo que es más importante, que es algo que se pasa de generación en generación y no se queda tan solo en un puñado de creadores. El creador de ‘Bleach’ admitió que él mismo encontró la inspiración en ‘Saint Seiya’ cuando era un niño, y que su concepto del Gotei 13 deriva de su interpretación de los Caballeros de Oro.

Así que con las versiones de ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Kimetsu no Yaiba’ del Gotei 13, en realidad se ha ido evolucionando desde un concepto incluso previo a Tite Kubo. Con cada generación de mangakas influenciando a las siguientes y haciendo una cadena que ayuda a seguir creando nuevas historias y más personajes icónicos. Ahora queda por ver a dónde vamos a partir de aquí, y quién sabe si en unos años estamos hablando de una nueva organización inspirada por los Pilares de ‘Kimetsu no Yaiba’.

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