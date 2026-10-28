Tras 22 años, 'Bleach' ha llegado a su final. 'Thousand-Year Blood War' se ha despedido por todo lo alto, pero siento que el anime se ha dejado demasiados cabos sueltos

El anime de 'Bleach' empezó allá por 2004 y pronto se subió a la cresta de la ola para coronarse como uno de los grandes animes del momento. Junto con 'One Piece' y 'Naruto', dominó el podio del Big Three, los tres animes influyentes que marcaron un antes y un después para el shonen.

Por desgracia, 'Bleach' siempre anduvo un poco por detrás de sus compañeros, y más porque el anime original terminó su emisión en 2012 sin concluir la historia. El manga de Tite Kubo no terminaría hasta 2016, con los lectores tirándose años pensando que jamás llegarían a ver este final en formato animado.

Un nuevo aire y una nueva vida

Todo cambió en 2022, cuando se estrenó 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Este nuevo anime adaptaría el arco pendiente del manga de Kubo, con una nueva filosofía por parte de Studio Pierrot de apostar por temporadas cortas pero de una calidad altísima. La estrategia les salió redonda, porque han conseguido elevar de nuevo la historia de Ichigo Kurosaki como uno de los mejores animes recientes y, de paso, demostrar el trabajo monumental que se pueden marcar como estudio de animación.

Lo cierto es que nunca le había prestado demasiada atención a 'Bleach', pero Ichigo y compañía me conquistaron por completo gracias a este nuevo arco. Las temporadas de 'Thousand-Year Blood War' me picaron tanto la curiosidad que terminé metiéndome de cabeza al anime clásico y esperando con ganas cada nuevo capítulo.

Las cuatro temporadas de 'Thousand-Year Blood War' han sido una gozada absoluta, con una cinematografía espectacular y un trabajo impecable por parte del estudio. Se nota que Kubo se ha querido quitar todas las espinitas pendientes de ciertos momentos que no llegó a incluir en el manga, como Bankais que jamás llegamos a ver y algún que otro detalle que se quedó por el camino.

Tras una pausa inesperada, 'Bleach' finalmente llegó a su final esta semana tras 22 años. Ha sido una despedida por todo lo alto, muy emocional y cargadísima de acción y drama. Y, la verdad, llena de momentos de esos que te ponen los pelos como escarpias cuando ves a todos los personajes reunirse y arrimar el hombro para derrotar al gran villano, algo que los animes shonen saben hacer como nadie y te deja esa sensación de confort y esperanza en el corazón.

Quizás por eso me duele tanto que, aunque el final de 'Thousand-Year Blood War' me ha emocionado en muchos frentes, también me ha decepcionado en otros. Especialmente porque he sentido estos dos últimos capítulos apresurados y con Pierrot ya mirando el reloj para cerrar. Creo que esta última temporada se podría haber beneficiado de dos capítulos más, sobre todo para dejar atados ciertos cabos sueltos.

Porque, ya que Kubo ha colaborado con Pierrot en incluir ciertas escenas de combate, creo que el final de 'Bleach' pedía a gritos un epílogo más extendido para ponernos al día con todos los personajes tras esta gran batalla. Al fin y al cabo, la última temporada fue anticipando varios momentos que en realidad no llegaron a nada, y prometía la intervención de muchos personajes... Finalmente dejándonos en los cuatro de siempre luciéndose a lo grande y luego las explicaciones justas antes de irnos a casa.

Aún así, tengo que admitir que el capítulo de epílogo, dedicado únicamente a la vida de Ichigo y compañía diez años después, es un entretenimiento enternecedor. Eso sí, que sabe a poco y deja con ganas de más... Así que no habrá que descartar que Tite Kubo cumpla su promesa y se marque del todo esa secuela con la que lleva años amenazando. El material está ahí, y creo que sería lo que necesita 'Bleach' ahora que nos ha dejado con la miel en los labios.

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