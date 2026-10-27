Lleva más de 40 años en activo y tiene un Óscar, pero debería haber ganado más. Hoy cumple 52 años uno de los mejores actores de Hollywood

El tiempo pasa igual para todos, por lo que cada año nos toca celebrar que seguimos vivos y nos estamos haciendo mayores, dando igual que se trate de tu vecino o de esa estrella del cine a la que tanto adoras. Buena prueba de ello es que hoy un actor tan impresionante como Joaquin Phoenix alcanza los 52 años de edad.

Nacido en Puerto Rico el 28 de octubre de 1974, Phoenix debutó muy joven en la actuación, pues ya en 1982 se le pudo ver en un episodio de una adaptación televisiva del legendario musical 'Siete novias para siete hermanos'. Allí coincidió con su hermano River, quien tenía un personaje fijo en dicha serie.

Tras varias apariciones televisivas más, Joaquin Phoenix dio el salto a la gran pantalla en 1986 con 'S.O.S.: Equipo Azul', una película de ciencia ficción bastante olvidada actualmente. Algo parecido puede decirse de 'Rusos', el drama sobre la guerra fría al que pertenece la imagen que encabeza este artículo.

Fue en 1989 cuando su carrera empezó a despuntar algo más gracias a 'Dulce hogar... ¡A veces!', la comedia protagonizada por Steve Martin que arrasó en taquilla. No obstante, los papeles que le llegan no terminaban de convencerle, por lo que se alejó durante unos años de la interpretación, recibiendo además un golpe durísimo en 1993 con la muerte de su hermano River.

Eso le hizo ser aún más cauto durante una temporada, pero acabó regresando al cine de la mano del director Gus Van Sant en 'Todo por un sueño', donde coincidió con Nicole Kidman o Matt Dillon. Poco a poco sumó nuevos papeles en títulos bastante populares como 'Giro al infierno' o 'Asesinato en 8 mm.', pero cuando todo cambió para él fue en el año 2000 con el estreno de 'Gladiator', donde daba vida al odioso Cómodo.

El ascenso definitivo

El extraordinario éxito de la película de Ridley Scott también tuvo premio para él, pues logró su primera nominación al Óscar. Sin embargo, el premio fue en esa ocasión para Benicio Del Toro por su gran trabajo en 'Traffic'.

Posteriormente, Phoenix participó en títulos muy populares como 'Señales', 'El bosque' o 'En la cuerda floja', por la que volvió a ser aspirante al Óscar. Sin embargo, volvió a suceder lo mismo, pues en 'Gladiator' fue Russell Crowe quien se llevó la preciada estatuilla y aquí lo logró Reese Witherspoon. Por su parte, Phoenix tuvo que ver cómo el galardón al mejor actor iba a manos de Philip Seymour Hoffman por 'Truman Capote'.

Tras encadenar dos nuevas colaboraciones con James Gray en las aclamadas 'La noche es nuestra' y 'Two Lovers', llegó un momento de cierto desencanto en su carrera. Él mismo explicó en The Guardian que "fue una época muy estresante para mí. Quería escapar. Quería recuperar mi maldita vida. Así que sí, hubo cierta confusión".

Una errática entrevista concedida a David Letterman en 2009 provocó ciertas suspicacias en su momento, pero todo acabó siendo una especie de gran broma de cara al falso documental 'I'm Still Here'.

Phoenix ha sido bastante selectivo con los papeles que elige desde entonces, repitiendo de nuevo con Gray en 'El sueño de Ellis', uniendo fuerzas con Spike Jonze en 'Her' y trabajando en dos ocasiones con Paul Thomas Anderson, primero en 'The Master' y más tarde en 'Puro vicio'. Por su extraordinaria interpretación en la primera volvió a ser candidato al Óscar, pero el premio se lo acabó llevando Daniel Day-Lewis por 'Lincoln'.

Eso sí, el nuevo punto de inflexión llegó en 2019 con 'Joker'. Ya sorprendió mucho que Phoenix aceptase un proyecto así, pero es que luego tuvo un éxito descomunal al superar los 1.000 millones de dólares en taquilla. Además, su actuación fue aplaudida tanto que esta vez sí que se llevó el Óscar, algo a lo que también ayudó que realmente parecía por primera vez que quería ganarlo.

Poco importo que para aquel entonces ya empezase a dar síntomas de una actitud extraña, que fue lo que le llevó a abandonar 'Múltiple' pocas semanas antes del inicio del rodaje, algo que se repitió años después con un largometraje que preparaba Todd Haynes pese a que el propio Phoenix había participado en su propia creación.

Eso sí, tiempo le dio para repetir con Ridley Scott en 'Napoleón', un épico drama histórico que no logró el éxito esperado en taquilla. No obstante, su fracaso no es ni tan siquiera comparable al descalabro que sufrió Warner con la secuela de 'Joker' estrenada en 2024.

Visto por última vez en 'Eddington', donde volvió a colaborar con Ari Aster tras la inclasificable 'Beau tiene miedo', tiene varios proyectos actualmente agendados, pero por el momento se desconoce con exactitud cuál será su próxima película.

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