20 años de 'El Bosque', la película que demostró que M. Night Shyamalan no era infalible y dividió a sus fans para siempre

Han pasado 20 años y hay que recordar que, aunque 'El bosque' fue un éxito en su momento, supuso un golpe a la credibilidad de M. Night Shyamalan, tras el combo infalible de 'El sexto sentido', 'El protegido' y 'Señales'. Ahora que se puede ver en Streaming, disponible en Disney+, y tiene una consideración diferente, pero fue un thriller de terror denostado que desestabilizó la carrera de un autor que hasta ese momento parecía a prueba de balas, cambiando esa impresión, quizá para siempre. Y todo por culpa de un giro.

Una verdad incómoda

La película se estrenó el 30 de julio de 2004 y narra la historia de una comunidad del siglo XIX en medio de la nada en la Pensilvania rural, liderada por el sabio anciano Edward Walker (William Hurt). La generación más joven, incluida su hija Ivy (Bryce Dallas Howard) y el tímido y torpe hombre enamorado de ella, Lucius (Joaquin Phoenix), disfrutan de esta existencia tranquila y cercana a la Tierra, aunque viven atemorizados por las misteriosas y peligrosas criaturas que residen en el bosque y amenazan con atacar en cualquier momento.

El giro convirtió a la película en esa en la que viven en tiempos modernos pero no lo saben, aunque también hablaba sobre las comunidades, el poder del miedo y la mentira. El público se había acostumbrado a esperar un giro y en esta película tuvo una reacción surgida de una presión para que siguiera superándose a sí mismo, pero la irrealidad del artificio mostró la limitación de ese enfoque, marcando el comienzo de un declive crítico y comercial, que se prolongó durante una década. Hubo una tormenta perfecta que condujo al vapuleo público de la obra, y el mundo aún se debate si fue justo o no.

Comparado constantemente con Spielberg y Hitchcock, Shyamalan se inspiró en pueblos abandonados por la industrialización en las décadas de 1880 y 1890, aunque también hay mucho de la novela 'Un agujero en la alambrada' o 'La fuga de Logan'. Finalmente recaudó unos 257 millones de dólares en todo el mundo, pero recibió críticas sustancialmente negativas como la de Roger Ebert:

"Un error de cálculo colosal, una película basada en una premisa que no puede sostenerse, una premisa tan transparente que daría risa si la película no fuera tan mortalmente solemne. ... Al final se desvela el secreto de la película. Llamarlo anticlímax sería un insulto no sólo a los clímax, sino también a los prefijos. Es un secreto deleznable, aproximadamente un peldaño por encima del sueño de Antonio Resines en la escala de la originalidad narrativa".

Un cambio de carrera inesperado

El público también pensó que la revelación era obvia e inverosímil, y la idea del giro quedó anticuada, con lo que inició una espiral descendente para el cineasta, que empezó a ser considerado efectista. Un problema que solo se agravó en sus siguientes películas, 'La joven del agua' y 'El incidente', fueron ridiculizadas por la crítica (y siguen siendo carne de memes), y cuando respondió con un material más calculadamente comercial con 'The Last Airbender' y 'After Earth', hasta se vio como una traición a su integridad artística el hecho de estar trabajando en proyectos por encargo.

El daño permanente ya estaba hecho. A día de hoy, cada vez que Shyamalan tiene una nueva película, los más cínicos se preguntan cuál será el giro, y a veces se justifica, o a veces no, pero injustamente se le tachó de ser un perro de un solo truco, se convirtió en víctima de su propio éxito, pero en películas como 'Glass', por ejemplo, demostró que sus sorpresas pueden estar integradas de forma más orgánica, creando una línea narrativa de décadas con detalles que conectaban tres películas de forma magistral.

Con sus problemas, 'El bosque' no es de las peores películas de Shyamalan, aunque esté muy lejos de ser la obra maestra que se predica ahora para sobrecompensar, en la clásica tendencia del paso del tiempo como limpia pecados irrebatible. Sin embargo, su huella de ve en películas más aceptadas como 'La bruja' o 'Canino', sobre unos padres que engañan a sus hijos haciéndoles creer que el mundo fuera de su casa está lleno de monstruos. Incluso su giro sigue copiándose en películas como 'Antebellum', que demostraba una vez más, por qué el planteamiento del guion de Shyamalan siempre ha recorrido el filo del ridículo.

