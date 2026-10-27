El creador de 'Crystal Lake' explica su final y qué nos espera en la temporada 2: "No puedes tener una serie de Viernes 13 sin Jason"

Ocho episodios —y si me hubieran dado dieciséis los hubiera devorado igual— y vaya serie se han sacado de la manga con la precuela de 'Viernes 13'. Si bien tiene de algún modo a fans de la franquicia algo divididos, la verdad es que en lo personal he disfrutado mucho de 'Crystal Lake' y su reinterpretación de los orígenes de Jason Voorhees... y su sobreprotectora madre Pam. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Una serie que arrancaba con la muerte del chaval y cómo varios meses después Pam (Linda Cardellini) sigue llorando por la tragedia... hasta que unos desconocidos relacionados con el pasado de la familia provocan la chispa que alimentará todo un festín de sangre y vísceras en lo que, de paso, descubrimos por qué Jason es tan peculiar.

Cara saco

Una vez desvelado todo, el último episodio (de momento) de la serie, nos lleva al enfrentamiento definitivo y una huida al bosque, donde Pam escapa de su marido Elias (Hamish Linklater) hasta que se topan con un Jason crecidito.

«No puedes tener una serie de 'Viernes 13' sin que Jason esté de algún modo», declara el creador de la serie Brad Caleb Kane hablando para TVLine. Para el guionista era vital no solo que Jason apareciera, sino también el que lo haga con su casi olvidada capucha de saco, la que llevó en 'Viernes 13 Parte 2'.

Un encuentro que resulta letal, al menos para el antagonista, cuyo cráneo es aplastado. Un destino que bien podría haber sido también el de Pamela de no ser porque eso sería hacer un ejercicio de reescritura del canon, por así decirlo demasiado grande y, necesitaban mantener viva a Pam hasta alcanzar las películas.

Así lo definía Kane hablando para GoldDerby:

«La idea original con esa primera película es que Jason está muerto, Pam es la asesina, la matan, final. Pero la película se hizo tan popular que cuando llegó la Parte 2 tenían que explicar "Oh no, Jason está en realidad vivo y vio a su madre ser asesinada, por lo que ahora se va a vengar por ello." Ahora que sabemos que está por ahí antes de la primera película, hay mucha más historia que contar y sé cómo la abordaría.»

De hecho, si siguen la cronología de la película original, entre la muerte de Barry y Claudette (que ya ha tenido su reescritura en la serie) y la acción principal de la primera película transcurren dos décadas de, digamos, "años ocultos". Y ahora que ha establecido el terreno de juego, Kane asegura que si la serie logra ser renovada por una temporada 2, habrá mucha matanza al estilo Jason por venir:

«Sé exactamente lo que quiero hacer con eso. Sé los temas que vamos a tratar. Tengo un enfoque general para lo que quiero hacer y ahora que está ahí fuera y tiene la máscara de saco puedes ir a pleno "Viernes 13" en maneras que no puedes cuando estás conduciendo a todo eso en la temporada 1. Creo que de muchos modos —ya que está ahí fuera, sabemos que lo está, Pam sabe que está fuera—, ya no hay ataduras en el buen sentido. Y hay más de una oportunidad para darle a los fans lo que quieren en términos de matanza estilo Jason.»

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