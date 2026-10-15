Nunca he sido muy fan de 'Viernes 13', pero 'Crystal Lake' me ha convertido. Una contundente precuela con un aroma embriagador a terror ochentero

Mi relación con el terror siempre ha tenido un componente de poca voluntariedad, o mejor dicho, más de ver las películas con amigos que sí son más fans del género que por iniciativa propia. Luego las disfruto y disfruté en su momento de 'Viernes 13' pero no me pidas que me ponga 'Viernes 13 Parte VIII', aunque reconozco lo icónico de Jason, no soy realmente un fan de la saga.

Sin embargo, había algo en 'Crystal Lake', la precuela de la franquicia, que me parecía irresistible. Al menos sobre el papel. No sé si es por el hecho de que estuviese protagonizada por Linda Cardellini, que acaba de ganar un Emmy por 'DTF St. Louis' o porque en el proyecto estuvo involucrado Bryan Fuller ('Hannibal') quien puso el germen de una historia (de hecho está acreditado) que desarrolló por completo Brad Caleb Kane ('It: Bienvenidos a Derry') como showrunner.

Viernes 16

El caso es que me puse a ver la serie, que estrena este viernes HBO Max tras su inminente estreno (hoy) en la estadounidense Peacock, sin saber qué esperar más allá de ser una precuela protagonizada por la madre de Jason, Pam Voorhees, y no ha necesitado de mucho para meterme de lleno en la propuesta.

Nada más arrancar, la serie nos lleva por su primer flashback: hace nueve meses se produjo una gran tragedia en el Campamento Crystal Lake, el joven y desfigurado Jason (Callum Vinson) se adentra en el lago y se ahoga ante los ojos no solo de monitores y niños, también de su madre Pam, cocinera. En el presente, la mujer no deja de llorar la pérdida en un duelo que se verá interrumpido por dos desconocidos que abrirán una puerta a un pasado del que huyó.

El guion de Brad Caleb Kane no solo recoge esos elementos tan distinguibles de 'Viernes 13', incluyendo descuartizamientos sacados del cine de terror ochentero, también se dedica a expandir todo en una mitología, en un lore mayor que tiene incluso algo de conspiración. Un poco como ya se hizo hace años con 'Bates Motel' en su momento o más recientemente con 'Carrie'.

Es verdad que estas adiciones pueden resultar desconcertantes e incluso incongruentes con una franquicia poco preocupada por estos menesteres, pero para uno que es prácticamente un neófito, resultan puntos por los que me veo bastante atraído. El problema viene más de que, sobre todo al comienzo, son muchos elementos lanzados sin demasiada justificación narrativa más allá del "hay que expandir esto".

Si bien esto puede generar problemas, creo que en ningún momento se vuelve un impedimento para disfrutar la serie. Esa exploración del origen real de Pam, de su hijo Jason, unido a cómo encajan otros personajes en ello, son factores que en lo personal me convencen de seguir viendo. Y vaya si convencen. Al igual que me pasó con 'Carrie' hace apenas unos días, es muy fácil devorar los ocho episodios de 'Crystal Lake'.

Aquí, eso sí, sí que tenemos buena dosis de sangre, violencia y gore. El director Michael Lennox inunda todo de un aroma a terror de la buena época, de esos años 70 (en los que se ambienta la serie) y 80. Sin abusar, creo que encuentra el equilibrio entre ese factor "campy", la extrema violencia y también cierto anclaje en el realismo. O, al menos, todo el realismo que pueda surgir de este universo.

Más allá de esto, creo que 'Crystal Lake' tiene sus altibajos. Como suele pasar en estas series, alrededor del ecuador hay un par de episodios que no terminan de despegar antes de un tramo final que sí que lo hace. Afortunadamente, en estos momentos es donde sobre sale un reparto al que pocos peros se puede poner.

En definitiva, creo que 'Crystal Lake' es una precuela contundente que dará que hablar. Para bien y para mal, pero dará. Sin renunciar al legado de 'Viernes 13', la serie demuestra que si bien ha habido una decena de películas y otras obras relacionadas, no todo está contado y, de hecho, se puede sacar algo sangrientamente delicioso.

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