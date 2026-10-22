Brad Caleb Kane, creador de 'Crystal Lake': "Puedes darle a los niños violencia, pero que Dios les libre de que vean algunos pechos"

Si sois fans de 'Viernes 13', seguramente al ver 'Crystal Lake', su sólida precuela que podemos ver en HBO Max en España (Universal+ en Latinoamérica), habréis no solo notado, sino también apuntado, algunos notables cambios que aplica la serie respecto a la, por otro lado, irregular franquicia de terror.

Y entre esos cambios es destacable la falta de carne. No en el sentido de eviscerar y desmembrar, sino la piel desnuda. Una práctica constante en unas películas que, excepto en algunas excepciones (ahí tenemos 'Viernes 13, Parte VI: Jason vive') tenían su buena dosis de desnudos y sexo.

Gore Lake

Sin embargo, a pesar de que no dejamos de tener en el campamento Crystal Lake a adolescentes cachondos y Pam (Linda Cardellini) y otros adultos son sexualmente activos (hay de hecho escenas implícitas), la desnudez se ha mantenido ausente más allá de una espalda o un trasero. Y no ha sido porque su creador y showrunner lo quisiera así.

«Lo intenté. Así es América», reconoce Brad Caleb Kane en una entrevista con The Wrap. «Puedes darle a los niños violencia, pero que Dios les libre de que vean algunos pechos. A veces te deniegan cosas como esta.» Eso sí, Kane no aclara quién le denegó este asunto.

'Crystal Lake' está producida por A24 y se emite en la plataforma Peacock en Estados Unidos, por lo que si tuviese que apostar sería más por la emisora. La ausencia de desnudez puede, de hecho, extrañar no solo por antecedentes sino porque es una serie para streaming que cuenta en Estados Unidos con la calificación TV-MA (en España es +16), que ya permite este tipo de escenas.

Independientemente de cual fue la mano "vestidora", Kane considera que existe una incongruencia en lo que se puede mostrar y no mostrar al público. Sin embargo, personalmente no he echado de menos nada de carne ya que, personalmente, venía a por la sangre y la he tenido.

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