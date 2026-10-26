Los creadores de 'Grande de España' explican el final de la estupenda serie de Netflix: "Mejor creer en que algo bueno les va a pasar a que esto es una puta mierda"

Uno de los últimos grandes estrenos de Netflix ha sido 'Grande de España', una serie protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez que está teniendo muy buena recepción por parte del público. En Espinof ya os comentamos lo contentos que habíamos quedado con ella, por lo que no quisimos desaprovechar la oportunidad de charlar con sus dos creadores Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

Por su parte, Cavestany destaca que "la primera idea era retratar a un aristócrata y el mundo de la aristocracia venida menos, o de la gente con títulos, que en realidad está al borde de la ruina. Esa es como la primera idea de la serie. Se podría haber hecho una serie que indagara en eso, más o menos comedia o más o menos realista o satírica, pero muy pronto también la conversación con Netflix y nuestras propias derivas nos llevaron a no incidir tanto en ese retrato minucioso o de mirada satírica y centrarnos más en la historia en la trama de dos, en la historia romántica y en las tensiones o suspenses que se podrían escribir de eso".

Necesitan creer

Por supuesto que el curioso vínculo que se establece entre los personajes de Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez es el eje central de la serie, pero la relación que el personaje de él tiene con su mayordomo, interpretado por Enric Benavent, también juega un papel clave. De hecho, al final confluyen de cierta manera, aunque Cavestany reconoce que eso no fue algo buscado:

No planteamos ese arco desde el principio de hacer una asimetría, sino que a eso llegamos. Pero es verdad que esta serie son varias relaciones y las dos importantes son la de ellos dos, Alexandra y Antonio, y la de Antonio con su mayordomo este, que es una figura entre paterna y fraterna, de dependencia mutua. Con lo cual es verdad que es una relación importante para nosotros, que Enric le da muchísima vida y que merecía un arco también potente.

Al respecto, Fernández Armero añade lo siguiente: "En realidad la serie, yo creo que por encima de todo, donde más nos hemos sentido cómodos, que no es el aspecto que yo creo que es más relevante al ver la serie. Lo entiendes en una segunda lectura o en una segunda capa, pero donde nosotros hemos conectado más es que en el fondo es una serie sobre la necesidad de creer". Además, él mismo incide en lo siguiente:

Los dos no es una cuestión de un impostor, no es como el cazar a un impostor, porque en el fondo ellos desde el capítulo 2 seguramente ya lo saben, aunque no esté explícito en la trama, ya saben perfectamente que eso es muy raro. Es un marqués muy raro y que ella es una compradora muy rara. ¿Y qué pasa? Que quieren creer, necesitan creer que algo bueno les va a pasar en la vida. Mejor creer en que algo bueno les va a pasar a que esto es una puta mierda.

"Hay una relación en estos personajes que están al borde o temerosos de la ruina, el tener miedo al derrumbamiento total. Y lo que dice Álvaro es muy cierto, a nosotros nos gustaba mucho y nos motivaba mucho pensar que en realidad ellos dos se han dado cuenta y prefieren y eligen no tirar de la manta y decir a ver esto a dónde nos lleva", aporta Cavestany para complementar las palabras de Fernández Armero.

¿El final de temporada o de serie?

Llegando ya al propio final de la serie, una cosa que queda en el aire es si ha sido concebida para continuar adelante o si simplemente se quedan algunas cosas en el aire pese a ser una miniserie. Ahí, la revelación que hace el personaje de la tristemente fallecida Ascen López apunta a una continuidad clara, pero Cavestany lo deja claro: "es una serie de seis capítulos, a nosotros es un universo que da para mucho más y que hemos dejado muy conscientemente abierto ese final para continuarla". Además, destaca lo siguiente:

En el caso de la pobre Ascen, que se ha muerto en este paréntesis que ha durado hasta que ha llegado el estreno de la series, tendremos que pensar cómo seguir ese anzuelo que se lanza ahí (...) No sería posible tampoco hacer una continuación tirando de lo mismo, habría que seguir como inventándose la segunda parte.

"Si la gente le da por ver la serie y nos piden una segunda temporada, pues la haremos", remata Fernández Armero sobre un final que él mismo describe así: "un final un poco amargo. Es un final feliz amargo. Tiene un poco las dos cosas. Él está en lo peor, ha perdido todo. Ha perdido a su familia, ha perdido su casa y su posibilidad de ser grande en España, que era su ilusión. Pero ha encontrado a alguien que, aunque sea de una forma un poco delictiva, de alguna manera le hace caso, y a eso se agarra".

"Sí, como casi toda relación amorosa es una relación que hay que inventarse. Las reglas en esta, pues más todavía. Tendrán que inventarse una relación posible basada en la fantasía o en hasta qué punto cada uno sigue apegado a lo que era o se inventa en una fantasía nueva, como cualquier relación", concluye Cavestany sobre ese inolvidable desenlace que tiene 'Grande de España.

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