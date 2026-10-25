'Toy Story 5' casi se va al garete. Todo cambió cuando en Pixar se encerraron durante dos semanas hasta encontrar el elemento que les faltaba: "No era buena"

Pixar ha vuelto a demostrar este año, y por partida doble, por qué sigue siendo uno de los grandes. Además de hacernos reír a carcajada limpia con 'Hoppers', también han traído de vuelta a sus juguetes con ‘Toy Story 5‘ para revitalizar la taquilla embolsándose más de 1.000 millones de dólares.

Nos podrá gustar más o menos la trayectoria que está tomando la franquicia, pero no se puede negar que ha sido una entrega tremendamente exitosa. Pero hubo un punto durante su producción en la que en Pixar tuvieron que sentarse, reposarla un poco, y ver qué estaban haciendo mal cuando nada funcionaba.

Yo no lo veo

A mitad de la producción de 'Toy Story 5', los directores Andrew Stanton y McKenna Harris se dieron cuenta de que no estaban nada contentos con su película. El argumento y los personajes estaban ahí, pero echaban en falta una razón para que el público quisiera seguir a los juguetes en esta nueva aventura.

"Trabajamos en la película, pero teníamos un problema. No era buena. No me gustaba", admitió Harris en View Conference. "No es que fuera mala, mala. Pero ser mala no es lo suficientemente bueno para Pixar. Los reels que teníamos no eran lo suficientemente buenos como para una quinta entrega de 'Toy Story', y había mucha presión para que esta película triunfase".

En las primeras versiones de la historia, nos íbamos a centrar en un conflicto entre los juguetes y Lilypad por el cariño y la atención de Bonnie. Este enfoque no funcionaba porque obviamente se parecía demasiado a la primerísima película de 'Toy Story' de 1995 y, por muchas vueltas que le daban, Stanton y Harris no conseguían dar con la tecla. Así que decidieron echar el freno y pausar la producción durante dos semanas hasta encontrar un gancho lo suficientemente importante para emocionar a la audiencia.

Se dieron cuenta de que el primer acto de la película no funcionaba, y que todos sus problemas argumentales nacían de ahí. Aún así, no querían simplemente tirar todo el trabajo ya hecho a la basura, por lo que decidieron centrarse en Bonnie y su timidez, y de cómo ayudarla a superar su soledad se convertía en el verdadero propósito de Jessie.

"En lugar de hacer que Jessie luchase por más tiempo de juego, la hicimos luchar por que Bonnie encontrase una amiga. Eso fue el combustible para nuestro cohete", explicó Harris.

Aunque detener la producción fue una decisión tremendamente arriesgada, fue justo lo que 'Toy Story 5' necesitaba. Tiempo para reagruparse, encontrar un verdadero propósito en el guion que ya tenían y construir algo nuevo con todo el equipo.

"Creo que una de las cualidades más importantes de un director es la habilidad de reconocer rápidamente que no tienes las respuestas para algo, y poder comunicar rápidamente que necesitas ayuda para resolverlo", continuó Harris. "Volviendo atrás, este es el momento que convirtió una película pasable en una buena. Traerla a la vida con nuestro equipo de artistas increíbles fue lo que la transformó de una buena película en una genial".

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