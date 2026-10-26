'Seven Havens' no es suficiente. En marcha una nueva serie de 'Avatar' para llevarnos de vuelta al pasado y explorar la era antes de Aang

Este año el universo de 'Avatar: La leyenda de Aang' está creciendo como no lo había hecho en años, con los creadores de la franquicia volviendo a apostar fuerte por el terreno animado. Este mismo verano se estrenó en Paramount+ y SkyShowtime 'Avatar Aang: The Last Airbender', que nos ponía al día con Aang y el resto de su tropa como adultos.
Este mes la línea temporal se ha movido hacia adelante con Pavi y Nisha, las protagonistas de 'Avatar: Los siete refugios', que se ambienta en un futuro lejano. Pero para cubrir todas las bases, ahora también nos toca explorar el pasado.
Toca volver atrás
Apenas se ha estrenado 'Avatar: Los siete refugios' y ya se ha confirmado otra serie de animación ambientada en el universo de Avatar. En este caso volvemos a contar con un maestro del agua como protagonista con 'Avatar Kuruk: Wave of Chaos', centrada en Kuruk, quien fue el Avatar tres generaciones antes de Aang.
Ya hemos conocido a Kuruk a través de pequeños flashbacks en la series animadas y otro material adicional, pero esta nueva serie contará con él como protagonista antes de su era como Avatar. Bryan Konietzko, el co-creador de la franquicia junto a Michael Dante DiMartino, será el showrunner de 'Avatar Kuruk'.
Por ahora se han dejado ver algunos diseños conceptuales de Kuruk y su compañero animal. Y de paso tenemos una primera sinopsis que nos adelanta una serie de aventuras orientada a un público infantil:
"Un Avatar adolescente rebelde se enfrenta a miles de años de tradición eligiendo aprender los cuatro elementos como trotamundos, adelantándose a su furioso maestro, piratas pendencieros y espíritus caóticos. Todo esto mientras ayuda al mundo de una manera única".
Por ahora no hay fecha de estreno, aunque sabemos que 'Avatar Kuruk: Wave of Chaos' llegará directamente a Paramount+. La franquicia se prepara para entrar en una nueva era dorada, porque además 'Avatar: Los siete refugios' ya ha sido renovada para dos temporadas más, con lo que tendremos Avatar para rato.
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