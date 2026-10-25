Por querer ahorrarse el sueldo del dueño de Lassie, este estudio de Hollywood acabó perdiendo una franquicia millonaria

A todo el mundo le suena el nombre de Lassie, seguramente el personaje encarnado por un perro más famoso de toda la historia del cine y la televisión. Es cierto que sus años de gloria hace tiempo que quedaron atrás, pero sigue en activo y su última película se estrenó en 2023. Sin embargo, hay un momento importante en su trayectoria que marca uno de los errores más garrafales de la historia de Hollywood por parte de una productora, MGM en este caso.

Hay que remontarse a 1951 para encontrar el momento en el que MGM decidió poner punto y final a la saga de películas que había iniciado ocho años antes con 'Lassie, la cadena invisible' ('Lassie Come Home', 1943).

Perdieron un gran negocio por tacaños

En la compañía creían que el animal ya no daba más de sí y tomaron una decisión que sería impensable a día de hoy: para no tener que pagar el último año de salario a Rudd Weatherwax, dueño y entrenador del perro, aceptaron que se quedase a cambio con la marca registrada de Lassie.

Teniendo en cuenta que el sueldo de Rudd Weatherwax ni siquiera llegaba a los 20.000 dólares (aunque era una cifra muy respetable por aquel entonces), este acuerdo dejaba claro que en MGM no valoraban ya el potencial de Lassie, algo que puede deberse al fracaso que cosechó en taquilla 'Las colinas pintadas' ('The Painted Hills') en 1951.

No obstante, Weatherwax sabía que al menos podría seguir exprimiendo al personaje en presentaciones de ferias y convenciones; ni siquiera pasaron tres años hasta que quedó claro que había firmado el negocio del siglo.

En 1954 se estrenó la mítica serie de televisión 'Lassie', convirtiéndose así en uno de los pocos animales en tener serie propia, la cual aguantaría en antena casi 20 años, marcando la vida de millones de espectadores y quedando el animal grabado para siempre en el imaginario popular.

"Lassie no llevará gafas de sol ni llamará por teléfono"

Además, 'Lassie' surgió en parte fruto del empeño personal de Weatherwax, ya que puso 10.000 dólares de su bolsillo para que el episodio piloto saliera adelante. Pronto recuperó con creces esa cantidad y en MGM no tardaron en darse cuenta del error que habían cometido, por lo que reclamaron que eran ellos los auténticos dueños de Lassie.

Sin embargo, el contrato de Weatherwax no dejaba lugar a dudas y en MGM no vieron ni un dólar gracias a la serie emitida por CBS. El dueño y entrenador del perrete siguió disfrutando del éxito de la marca Lassie hasta su muerte en 1985, pero el negocio se quedó en la familia ya que su hijo Bob pasó a controlarlo, mientras que su nieto Bob Jr. pasó a ejercer como primer asistente del entrenador en 'La nueva Lassie', la serie de televisión emitida entre 1989 y 1991.

Por aquel entonces, Bob Weatherwax tenía muy claro la importancia de la marca, así que impuso una serie de condiciones que se tenían que cumplir al usar al personaje: "Lassie no llevará gafas de sol, no llamará por teléfono ni hará algo muy inteligente o mono. Queremos asegurarnos de que resulta creíble".

También pensó en el futuro de su franquicia, buscando a una hembra (el animal siempre ha sido interpretado por perros machos) con la que poder reproducir a Lassie y contar con más generaciones del perrete. Todo porque un estudio de Hollywood se quiso ahorrar un sueldo.

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