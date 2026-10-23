Becca Tobin y su preocupación ante el regreso de 'Glee': "Me da diarrea"

El regreso de 'Glee' empieza a generar ilusión entre sus seguidores, pero también incertidumbre entre quienes formaron parte de la serie. Becca Tobin, que dio vida a Kitty Wilde durante las tres últimas temporadas de la ficción musical, ha reconocido que le provoca ansiedad pensar en la posibilidad de que la nueva etapa arranque sin contar con ella. La actriz no oculta sus sentimientos: todavía no ha recibido ninguna llamada para participar en el proyecto.

"Esto me da diarrea", ha confesado en el pódcast 'LadyGang', utilizando una expresión tan gráfica como reveladora para describir sus nervios ante el anuncio. La intérprete ha explicado que su situación es diferente a la de quienes estuvieron desde el principio, ya que se incorporó a la ficción en su cuarta temporada. "No formaba parte del reparto original. No estaba en la primera temporada. Llegué tres temporadas después. Así que no hay ninguna garantía", ha señalado.

La incertidumbre llega después de que los canales oficiales de 'Glee' anunciaran el regreso de la serie, once años después de su despedida en Fox. La nueva entrega está prevista para Disney+ y Hulu, aunque todavía no se ha comunicado una fecha de estreno. Por ahora, el anuncio tampoco ha despejado las dudas sobre qué actores volverán a ponerse en la piel de sus personajes.

Tobin reconoce que la espera puede resultar especialmente incómoda. "Es una situación en la que te quedas sentada esperando, pensando: 'Vale, ¿va a decidir invitarme, pedírmelo o lo que sea?'". Y hay algo más que le preocupa: que la expectación por el regreso termine convirtiéndose en una sucesión de preguntas sobre un proyecto en el que quizá no tenga ninguna participación.

Temporada 5 de 'Glee'

"¿Y si vuelve la serie y voy a todas partes, sin haber hecho ni siquiera una escena de un episodio, y todo el mundo me pregunta por ella?", planteaba en el pódcast. La actriz admite que el anuncio oficial no confirma nada sobre su futuro, pero reconoce que su parte más insegura, la que todavía se siente como una adolescente, teme quedarse fuera.

El posible regreso del reparto original

La intérprete también es consciente de las dificultades que implica organizar una continuación de una serie con tantos personajes y trayectorias diferentes. "Sé lo increíblemente complicado que va a ser encajar a los miembros del reparto original, a las nuevas incorporaciones y todo lo demás", ha explicado. Aunque no conoce los planes concretos, cree que algunos de los actores originales probablemente regresarán.

De hecho, Variety informó que Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry, uno de los personajes centrales de la ficción. Tobin, por su parte, ha confirmado que no ha recibido ninguna llamada y ha evitado dar detalles sobre qué otros intérpretes podrían haber sido contactados.

La actriz incluso ha bromeado sobre la posibilidad de que el reparto original rechazara la propuesta: "¿Y si lo anunciaran y nadie quisiera volver? Sería una locura, porque ahora mismo nadie está trabajando. Y estamos todos sin dinero". Más allá de la ironía, también ha expresado su frustración por la situación profesional de antiguos compañeros que, después de entregar tanto a la serie, han tenido dificultades para encontrar oportunidades de una dimensión similar.

Kitty Wilde, en el aire

En cuanto a su propio personaje, Tobin tampoco se hace demasiadas ilusiones. "Nadie está sentado pensando: 'Tenemos que encontrar la manera de recuperar a Kitty Wilde para esta serie'", ha reconocido. Una perspectiva que su compañera de pódcast Jac Vanek cuestionaba con humor, defendiendo que sí deberían planteárselo.

Becca Tobin en 'Glee'

Pese a todo, Tobin no quiere que su incertidumbre se interprete como un reproche. Está contenta por sus antiguos compañeros y celebra que 'Glee' vuelva a estar en marcha, aunque eso no elimina la inquietud personal de no saber si tendrá un sitio en esta nueva etapa.

"No siento que tenga derecho a estar ahí. Estoy encantada por mis amigos, de verdad. Estoy muy feliz. Pero, al mismo tiempo, me pone muy nerviosa y me entristece encontrarme en esta situación", ha resumido.

Por ahora, el regreso de 'Glee' sigue rodeado de incógnitas. Mientras se perfilan los detalles de la nueva entrega, Becca Tobin tendrá que esperar para saber si Kitty Wilde vuelve a formar parte de una historia que marcó una etapa importante de su carrera.

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