La loquísima teoría que afirma que Lea Michele no sabe leer y que la estrella de 'Glee' ni confirma ni desmiente

Lea Michele no sabe ni leer ni escribir. Al menos eso dice una de las leyendas urbanas de Hollywood (bueno, de Broadway) más divertidas y alocadas de los últimos años. Una teoría o rumor que asegura que la estrella de 'Glee' no es que tuviese un problema de aprendizaje sino que, directamente, sería analfabeta.

Un rumor que surgió y se expandió como la pólvora hace poco más de un lustro. Concretamente a raíz de las memorias de la tristemente fallecida Naya Rivera, Sorry Not Sorry, en la que la actriz hablaba de todos los problemas que había tenido tanto ella como otros con Michele (cuyo historial es largo al respecto).

En concreto narraba un momento en el que Michele se cabreó y se había negado a improvisar una escena con el legendario Tim Conway y que su comportamiento de diva había hecho llorar a la nieta de este: «no podía comprender por qué alguien era tan hijaputa con su abuelo.», relataba Rivera.

Memorizar los guiones no implica leerlos

Algo que llamó la atención a Jaye Hunt y Robert Ackerman, responsables del podcast One More Thing, extrañados por que Michele no haya respondido a las acusaciones vertidas sobre ella en este libro. Eso les hizo preguntarse si acaso no lo había leído porque, obviamente, no sabe leer. A partir de ahí surgió la teoría: Michele se había negado a improvisar con Conway porque ya había memorizado sus líneas. Unas líneas que le leía el mismísimo Ryan Murphy.

Ojo, en la teoría hay un matiz importante. No es que sea analfabeta per se o que tuviese algún síndrome o trastorno que le dificultaba el aprendizaje. Aquí lo gracioso de la teoría es que Michele no tuvo tiempo de aprender a leer porque estaba muy ocupada como estrella infantil (debutó con ocho años en 'Los miserables') y ahora se dedica a pagar a la gente para que lea y escriba por ella.

Todo esto lo publicaron en un vídeo, tumbado desde hace tiempo, que se hizo viral enseguida y con gente aportando pruebas de que, efectivamente, no sabe. Claro, también hay pruebas de lo contrario -la actriz es muy activa en redes (aunque se dice que escribe solo en emojis y cuando hay texto es alguien más)-... pero que nada nos estropee la diversión. Una diversión en la que también participó la propia Michele, sumándose a la broma en más de una ocasión.

Sin embargo, como todo, uno acaba algo cansado y en una entrevista a The New York Times a propósito de su papel protagonista en el nuevo montaje de 'Funny Girl' en Broadway afirmó que la teoría le estaba dejando de hacer gracia. Es más, le parecía sexista:

«Fui a Glee todos los días; me sabía mis líneas cada día... y entonces surge un rumor online sobre que no puedo leer o escribir. Es triste. De verdad. Pienso a menudo que su fuera un hombre, mucho de esto no sería así.»

Eso sí, en ningún momento la actriz dice: "sé leer" por lo que nuestra fantasía sigue.

