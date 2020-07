'Glee': la desaparición de Naya Rivera marca un nuevo capítulo en el trágico historial de la serie

Nuevamente toca hablar de 'Glee' con una información nada buena. La actriz Naya Rivera, Santana López en la serie, desapareció anoche en el lago Piru del norte de California. La oficina de Sheriff ha comunicado el operativo de su búsqueda como una posible víctima de ahogamiento. La actriz había ido a pasar la tarde junto a su hijo de cuatro años.

De hecho fue el encontrar al niño solo, durmiendo en la cubierta de un pontón en medio del lago, lo que dio la voz de alarma. El niño dijo a las autoridades que habían estado nadando un rato pero que su madre no regresó.

