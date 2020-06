Lea Michele se disculpa por su comportamiento racista en 'Glee': "Actué de forma que hería a otras personas"

Las protestas del Black Lives Matter se han cobrado una inesperada víctima de los apaleamientos virtuales. Lea Michele, la célebre protagonista de 'Glee', fue acusada de racista por algunos de sus compañeros de reparto en la serie de Ryan Murphy.

La actriz, que encarnaba a la resabidilla y señorita perfecta Rachel Berry, se ha encontrado con que su presencia en la serie no era todo lo buena que pensaba. Dando, así, lugar a una vorágine de acusaciones que la han obligado a pedir disculpas por su comportamiento.

Todo comenzó por un tuit de Michele lamentando la horrenda muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo. Un tuit como otros tantos que hemos podido encontrarnos estos días en las redes sociales respecto a esta tragedia.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Lo que no se esperaba (ni ella ni ninguno, creo) era que esto se volvería contra ella. Samantha Ware, que se incorporó al reparto de 'Glee' en la última temporada de la serie, fue la primera en tirar la piedra afirmando mediante retuit que Michele había conseguido que su primer bolo en televisión fuese un infierno.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA