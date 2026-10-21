¡Vuelve 'Glee'! Más de 10 años después de su final, Ryan Murphy volverá a reunir al coro para dar el cante durante una temporada más

Si tengo que elegir mis 20 momentos favoritos de la televisión en el siglo XXI, uno de ellos sería, sin duda, la escena de 'My life would suck without you' de 'Glee'. Pero hay muchas más: 'Don't stop believing', 'Teenage dream', 'We are young', 'Total eclipse of the heart'... 'Glee' fue todo un fenómeno adolescente en 2009 que se fue desvaneciendo con el tiempo hasta llegar a 6 temporadas. Y lo que muchos nos hemos preguntado estos años es... ¿Para cuándo un reboot?

Dancing on my own

Lo mismo se han debido preguntar en Disney+ y Hulu, porque tal y como leemos en Variety se acaba de anunciar una continuación tardía de la serie, y es totalmente lógico: aún ahora, sus canciones suman 4,1 millones de escuchas mensuales en Spotify y sigue siendo recordada por el público (aunque, las cosas como son, la mayoría no llegamos al final).

Nadie sabe exactamente qué miembros del grupo original volverán, si se tratará de un reencuentro o de una "nueva clase". Ryan Murphy, que saltó a la fama gracias a la serie, ya reveló a Entertainment Tonight que no es un proyecto lejano: "Acabo de terminar el guion hace una hora. Así que, tenemos guion. Brad Falchuk, Ian Brennan y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo".

Pese a las tristes muertes de Cory Monteith, Mark Salling y Naya Rivera, Murphy señala que está en contacto con unas diez personas del reparto original y todos están deseando volver. Tampoco vamos a negar que probablemente es porque la carrera de ninguno de ellos llegó a despegar tras 'Glee' y, claro, negándose... darían el cante.

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