Qué fue de Dianna Agron, la eterna animadora que se replanteó su carrera después de la tragedia de 'Glee'

Especialmente en su temporada 1, 'Glee' se convirtió en la serie del momento y catapultó a gran parte de su reparto a la fama. No obstante, prácticamente ninguno los actores ha conseguido volver a alcanzar la misma popularidad de entonces, ni siquiera aquellos que interpretaron a los personajes más recordados. ¿Qué fue de Dianna Agron?

Por dentro cheerleader

Dianna Agron nació en 1986, en Savannah (Georgia, EE.UU.), en el seno de una familia judía. Desde muy joven mostró gran interés por el cine clásico, el teatro, la fotografía y la música. De hecho, sus primeros pasos en el audiovisual fueron gracias a una agencia de danza, que la redirigió a diversos castings para videoclips.

Debutó en el cine con 20 años, con un rol sin acreditar como animadora en 'Cuando llama un extraño', al que le seguirían breves apariciones en series como 'Drake & Josh', 'CSI Nueva York' o 'Fiscal Chase'. También tuvo un pequeño papel en la temporada 3 de 'Veronica Mars' y en la temporada 2 de 'Héroes'.

El papel definitivo le llegaría en 'Glee', donde interpretó a la jefa de las animadoras Quinn Fabray, entre 2009 y 2015. La serie de Ryan Murphy y Brad Falchuck no solo fue un hito televisivo,sino que marcó un antes y un después en su carrera.

Agron comenzó a recibir más ofertas de trabajo, como el musical 'Burlesque', la comedia negra de Luc Besson 'Malavita' o 'Soy el número cuatro', adaptación de una saga juvenil de ciencia ficción que no llegó a tener continuaciones al no terminar de cuajar en taquilla. También estuvo a punto de ser Gwen Stacy en 'The amazing Spider-man' y Lois Lane en 'El hombre de acero' pero al final no pudo ser.

Con el tiempo, fue distanciándose cada vez más de 'Glee', cuyo rodaje fue particularmente difícil por el conflictivo comportamiento de Lea Michele, sin olvidar el fallecimiento prematuro de parte de su reparto, entre ellos Naya Rivera y Mark Salling. De hecho, fue la trágica muerte de Cory Monteith en 2013 lo que le hizo replantearse su carrera.

Según contaba la propia Agron, llegó un momento en el que casi todas las ofertas que le llegaban eran demasiado parecidas y "sintió que necesitaba un descanso y diversificar" para probar cosas nuevas.

Dianna Agron en la película 'Clock'

Así pues, a partir de entonces decidió dedicarse a proyectos más indies, como el drama romántico 'La última canción', 'Bare' o 'Novitiate', además de centrarse en su perfil como cantante y aparece en videoclips de Sam Smith o The Killers. Además, Agron dirigió el cortometraje 'A fuchsian elephant' y parte de la película 'Berlin, I love you'.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran 'Shiva Baby', 'La segunda oportunidad' (el debut en la dirección de Mayim Bialik), 'Clock', la película de terror estrenada hace poco en Disney+ y la serie para Netflix 'El elegido', adaptación del cómic de Mark Millar 'American Jesus'.

Aparte de su carrera en el cine y en la música, Agron ha estado muy involucrada en el teatro y en diversas causas benéficas: derechos LGTB+, derechos de la mujer, apoyo a mujeres cineastas, refugiados, hospitales para niños y un larguísimo etcétera.

Si bien su carrera no ha hecho todo el ruido que podría haber hecho, Dianna Agron no se arrepiente de haberse apartado un poco de los focos y haber podido dejar atrás su imagen como la eterna animadora.

