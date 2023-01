Qué fue de RJ Mitte, el actor que empezó como extra de Hannah Montana y logró el éxito interpretando al hijo de Walter White

Te gustara más o menos, pero es innegable que 'Breaking Bad' supuso un antes y un después en la historia de las series. Desde entonces, un buen puñado de ellas nacieron tratando de seguir su estela, aunque solo unas pocas hicieron algo más que quedarse por el camino. El impacto fue tal que cada vez que vemos a uno de los actores protagonistas en otro producto es imposible no pensar en Albuquerque, el sombrero y "Yo soy el peligro": es el caso de RJ Mitte, que saltó a la fama como Walter Jr y al que muchos han perdido la pista... pero es mucho más que un adolescente que ansía desayunos. Nos preguntamos ahora, ¿qué fue de RJ Mitte?

De extra a extraordinario

El 21 de agosto de 1992 (por salvaros las cuentas: hace treinta años) nació Roy Frank Mitte III en Jackson, la capital de Mississippi. Su nacimiento fue por cesárea de emergencia, y al salir no respiraba, lo que acabó resultando en daño cerebral permanente. Sus padres biológicos lo pusieron en adopción y acabó en el hogar de Roy Franke Mitte Jr y Dyna Mitte. Se separaron unos años después.

RJ aprendió en el colegio a ejercitarse hasta el punto que no necesitó más muletas o apoyos para poder valerse por sí mismo. A tanto llegó su independencia que, cuando en 2006 se mudó a Los Angeles con su familia, empezó enseguida a buscar papeles con los que sustentar a su madre, que se quedó paralizada y no pudo valerse por sí misma. Eso sí, su paso por Hollywood fue una casualidad, porque la que iba para actriz era su hermana, Lacianne Carriere, que con solo dos años empezó a hacer apariciones en series y películas.

Mitte empezó como extra en pequeños anuncios y series como 'Todo el mundo odia a Chris' o 'Hannah Montana'. Él solo buscaba hacer amigos y conocer gente en su nueva ciudad, pero acabó teniendo un corto romance con Miley Cyrus. Después de aquello se querría comer el mundo, pero aún quedaba un giro extra a su vida antes de la fama. Y es que su siguiente y fulgurante papel fue en una pequeña serie de un tal Vince Gilligan: en 2008, RJ Mitte se graduó como extra y empezó a ser una de las estrellas de 'Breaking bad'.

Es el peligro

Sobra decir la catapulta para su carrera que fue la serie, que no solo le permitió ahorrar dinero, sino que además le dio voz en el Sindicato de Actores de Cine, donde fue elegido como el representante de los actores con discapacidad. Además, desde entonces ayuda a los intérpretes discapacitados a abrirse camino en el mundillo.

Eso sí, su carrera como actor durante los diez años que han pasado desde el final de 'Breaking bad' no ha vuelto a aquellos niveles, aunque sí tuvo mucha repercusión tras su paso por 'Cambiadas al nacer'. Ha aparecido en un buen puñado de películas, pero ninguna ha tenido importancia. Títulos como 'Standing up for Sunny', 'The oak room', 'Triumph' o 'All the little things we kill' se han valido de su presencia para salir adelante, pero no han logrado el éxito. No ceja en su empeño: en los próximos años ya tiene otras cuatro películas pendientes. Nunca se sabe cuándo uno puede petarlo.

Donde sí ha tenido más repercusión es en su faceta de modelo. RJ Mitte firmó con la conocida agencia Elite Models, fue el protagonista de una campaña de Gap que le llevó a desfilar por todo el mundo y fue fichado por diferentes marcas de ropa: es uno de los fijos en casi todos los festivales de moda, desde Milán hasta Nueva York. No deja de ser curioso que un actor que se hizo conocido por andar con muletas no las utilice nunca en su día a día. De hecho, por lo que cuenta, tuvo que aprender a usarlas para su papel de 'Breaking bad' desde cero.

¿El retorno de Walt Jr?

Mitte ha sabido llevar adelante su carrera con seriedad y no dejándose llevar por la fama. Su hermana le adora, ha emprendido una nueva rama como productor (y productor ejecutivo) y, pese a todo, la pregunta sigue estando sobre su cabeza: ¿Y qué pasa con Walter Jr? ¿Volveremos a ver a Flynn en televisión? Después de no tener ni un cameo en 'Better call Saul' o 'El camino', muchos dirían que ya hemos visto su fin, pero él mismo intenta dar esperanzas a los fans.

¡Nunca se sabe! Esa historia está ahí y no se acabó. 'Better call Saul' terminó su última temporada y 'El camino' fue genial, ¿quién sabe? Adoro mi personaje pero probablemente esperarán hasta que tenga cuarenta años para traerle de vuelta. Estaré calvo y andaré con una muleta, fumando un puro y exigiendo saber dónde está mi desayuno.